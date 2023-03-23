Київщина оговтується від атаки РФ, 54 обстріли Херсонщини: ситуація в регіонах

На Донецькому напрямку дві людини загинули в Авдіївці

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Київщина

Пошуково-рятувальні дії завершені. Внаслідок вчорашньої атаки росіян — 9 загиблих, 9 знаходяться в лікарнях. За медичною допомогою звернулося 20 людей.

Чернігівщина

За добу – два обстріли із мінометів, Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Без жертв та руйнувань.

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Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли території чотирьох громад: Краснопільської, Юнаківської, Білопільської, Есманської. Стріляли з мінометів. А на територію Краснопільської громади ворог здійснив скидання з БПЛА вибухового пристрою (типу ВОГ). Без втрат та руйнувань серед мирного населення області.

Дніпропетровщина

Вчора ворог тричі атакував Марганецьку громаду Нікопольського району. Обстрілював її з безпілотників та важкої артилерії. Люди вціліли.

У Марганці снаряди пошкодили адмінбудівлю та два приватні підприємства. В одному з сіл громади – легкову автівку та господарську споруду.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Гуляйпільське, Залізничне, Кам'янське, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Залізничне, Святопетрівка, Новоандріївка, Новоданилівка, Ольгівське, Мала Токмачка, Староукраїнка, Малинівка, Білогір'я, Затишшя, Червоне, Щербаки, Кам'янське, Степове.

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Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Внаслідок вчорашньої атаки обласного центру з РСЗВ — 33 постраждалих, у тому числі 3 дітей. Вони перебувають у медичних закладах. Одна людина померла у лікарні.Пошуково-рятувальні роботи завершено вчора.

Харківщина

На Слобожанському та Куп'янському напрямках протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Басове, Гоптівка, Стрілеча, Веселе, Вовчанськ, Куп’янськ, Охрімівка, Красне Перше, Кіндрашівка та Крохмальне.

Внаслідок обстрілу м. Куп’янськ вчора вранці пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини та пожежний автомобіль, декілька житлових будинків. У с. Чернещина Ізюмського району в результаті ворожого обстрілу пошкоджено будівлю храму.

Щонайменше три житлові будинки пошкоджено ворожим обстрілом у смт Вільча Чугуївського району. Вчора с. Вільхуватка Куп'янського району було обстріляне з мінометів. Зафіксовано близько 20 ударів. Зруйновано приватний будинок, ще 2 суттєво пошкоджено.

У с. Іванівка Ізюмського району 50-ти річний чоловік підірвався у полі на касетному снаряді. Від отриманих травм загинув на місці.

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Луганщина

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону. Минулої доби вів безуспішні наступальні дії у районах Макіївки та Білогорівки. Здійснив артилерійські обстріли Новоселівського, Невського та Білогорівки. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Близько першої ночі росіяни обстріляли ракетами Краматорськ та околиці міста, пошкоджено щонайменше 3 будинки, котельня та гаражі.

На Донецькому напрямку дві людини загинули в Авдіївці. Місто зазнало авіаракетного удару – три ракети поцілили на територію АКХЗ. Щонайменше 7 будинків пошкоджено в Очеретинській громаді, під обстрілами – Орлівка, Ласточкине, Тоненьке, Бердичі, Уманське, Новокалинове, Сєверне і Нетайлове.

У Мар’їнській громаді потерпають Мар’їнка, Красногорівка та Новомихайлівка.

На Горлівському напрямку пошкоджено 4 житлові будинки та господарчу будівлю у місті Часів Яр, поодинокі обстріли відбувались у Торецькій та Соледарській громадах.

На Лисичанському напрямку під ворожим вогнем Торське, Зарічне, Ямпіль і Терни Лиманської громади, Сіверськ та Серебрянка Сіверської громади. По області за добу – двоє людей загинуло, четверо поранених.

Миколаївщина

Вчора ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади Миколаївського району. Постраждалих немає.

Херсонщина

За минулу добу противник здійснив 54 обстріли, випустивши 319 снарядів з важкої артилерії та «Градів». Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів. 19 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

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Одна людина загинула, двоє дістали поранення. Поблизу Великої Олександрівки на російській міні підірвався чоловік. Черговий трагічний випадок стався у лісосмузі за селом. 48-річний постраждалий втратив частину ноги. Травмованого шпиталізували.

У Бериславському районі поблизу села Червоне під час виконання польових робіт на вибухівку, залишену армією РФ, натрапив 65-річний чоловік. Через тяжкі травми він загинув на місці. З деокупованої території області евакуйовано 91 особу.

Нагадаємо, розпочалася 393-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ продовжує збройну агресію проти України, не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших – обороняється. Минулої доби підрозділами Сил оборони відбито 83 ворожих атаки на східній ділянці фронту.