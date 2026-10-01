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Переобладнання житла для ветеранів з інвалідністю: Київрада спростила отримання компенсації

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Переобладнання житла для ветеранів з інвалідністю: Київрада спростила отримання компенсації
Розмір часткової компенсації становить до 500 тис. грн
фото: nova.net.ua

Оцінку необхідних ремонтних робіт у житлі ветеранів проводитиме спеціально створена мультидисциплінарна команда «Київ Мілітарі Хаб»

Сьогодні, 1 жовтня, Київрада ухвалила зміни до програми «Підтримка киян – Захисників та Захисниць України», які спрощують отримання часткової компенсації витрат на переобладнання житла для Захисників і Захисниць з інвалідністю внаслідок війни I та II групи. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, інформує «Главком».

Головні зміни та скасування бюрократії

Відтепер, за словами чиновниці, потребу в необхідних ремонтних роботах визначатиме спеціально створена мультидисциплінарна команда «Київ Мілітарі Хаб». За результатами оцінювання фахівці готуватимуть висновок із переліком необхідних робіт, а ветеран отримуватиме супровід на всіх подальших етапах оформлення компенсації.

Головне спрощення полягає в тому, що з переліку обов'язкових документів прибрали дефектний акт, який раніше потрібно було довго оформлювати в районних державних адміністраціях (РДА). Тепер достатньо лише висновку фахівців «Київ Мілітарі Хаб».

«Для людини, яка після поранення повертається додому, звичний простір може потребувати серйозних змін. І наше завдання – зробити так, щоб шлях до цих змін не був ще одним випробуванням», – наголосила Марина Хонда.

На що можна витратити до 500 тис. грн

Розмір часткової компенсації становить до 500 тис. грн. Ці кошти спрямовуються на облаштування зручного та безпечного простору відповідно до індивідуальних потреб ветерана, зокрема на:

  • розширення дверних прорізів;
  • демонтаж порогів та лиштви, встановлення порогових пандусів (рамп);
  • переобладнання та облаштування санітарних кімнат і кухні;
  • монтаж спеціальних поручнів;
  • перенесення електровимикачів і розеток;
  • збільшення рівня освітлення або встановлення систем із датчиками руху.

Як скористатися послугою та перелік документів

Оновлений порядок запрацює після офіційного оприлюднення рішення Київради та його державної реєстрації Департаментом соціальної та ветеранської політики.

Для отримання компенсації після набрання чинності рішенням до «Київ Мілітарі Хаб» потрібно буде подати:

  • Заяву про надання компенсації.
  • Паспорт та РНОКПП (інтифікаційний код).
  • Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни.
  • Рекомендації за результатами оцінювання повсякденного функціонування.
  • Документ про право власності на житло (за наявності) та згоду співвласників.
  • Фінансові документи (чеки, квитанції), що підтверджують витрати на ремонт і матеріали.
  • Номер соціального рахунку (IBAN) або Картки киянина.

Отримати консультацію ветерани та їхні родини можуть у центрах «Київ Мілітарі Хаб» за адресами: вул. Хрещатик, 36; вул. Івана Микитенка, 7-Б; Харківське шосе, 168-Ж, або за номером гарячої лінії: 0 800 300 633.

Нагадаємо, Київська міська рада на засіданні 1 жовтня мала ухвалити рішення про коригування бюджету столиці та програми соціально-економічного розвитку. Документ передбачає суттєве збільшення фінансування Сил оборони, розширення соціальних гарантій та підтримку медиків.  

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Теги: Київ Київрада місцева влада ветеран житло

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