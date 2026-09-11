Банки зможуть списувати до 100% кредитів військовим та їхнім сім’ям – законопроєкт

На балансах лише опитаних банків перебуває понад 13,75 млрд грн боргів військових та їхніх родин

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт №15458, який має спростити списання кредитної заборгованості військових та членів їхніх сімей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на рішення засідання комітету.

Документ передбачає усунення податкових та юридичних бар’єрів, які наразі ускладнюють добровільне списання банками таких боргів. Зокрема, анульована сума кредиту, включно з основним боргом, відсотками та комісіями, не включатиметься до оподатковуваного доходу позичальника.

Водночас банки, які списуватимуть заборгованість захищених категорій громадян, звільнять від податкового навантаження, пов’язаного з використанням резервів під такі кредити. Саме це має створити умови для добровільного прощення боргів.

Йдеться про військовослужбовців, ФОП-військовослужбовців, членів їхніх сімей, а також окремі інші категорії громадян, зокрема цивільних осіб, позбавлених особистої свободи або зниклих безвісти, та людей з інвалідністю.

За даними пояснювальної записки, загальна сума заборгованості військовослужбовців, військових ФОП та членів їхніх родин на балансах лише опитаних банків перевищує 13,75 млрд грн. Водночас від початку повномасштабного вторгнення деякі банки вже сплатили понад 4,9 млн грн податків із власних коштів під час списання таких боргів.

Законопроєкт також передбачає, що члени сімей, спадкоємці або представники військових зможуть звертатися до кредитора з проханням про списання боргу. У разі врегулювання заборгованості виконавче провадження мають закривати, а захищені категорії звільнятимуть від сплати виконавчого збору.

Водночас списання кредиту не стане обов’язковим для банку. Рішення про повне або часткове прощення боргу залишатиметься за кредитором. Тобто законопроєкт створює для банків можливість списувати до 100% заборгованості, але не зобов’язує їх це робити.

Законопроєкт №15458 зареєстрували у Верховній Раді 30 липня 2026 року. 10 вересня профільний комітет рекомендував парламенту прийняти його за основу. Наразі документ очікує розгляду Верховною Радою.

Варто нагадати, що українці станом заборгували мікрофінансовим організаціям 32,3 млрд грн. Від початку року загальна сума боргу зросла на 4,7 млрд грн, або 17%.

Для розуміння масштабу: сума боргу українців перед МФО становить майже третину річних доходів бюджету Києва на 2026 рік. Столиця планує отримати цього року близько 106,4 млрд грн доходів, тоді як борги за мікрокредитами вже перевищили 32 млрд грн.