Тисячі українців шукали із воїном незнайомку з метро: чим закінчилася романтична історія

Єдиною зачіпкою для пошуків стала книжка «Спитайте Мієчку», яку дівчина читала у вагоні

Український військовий Олексій Стеценко розшукав дівчину, яку випадково побачив у київському метро та до якої не наважився підійти. Знайти незнайомку йому допомогли користувачі соцмереж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Сніданок з 1+1».

Головною зачіпкою стала книжка Євгенії Кузнєцової «Спитайте Мієчку», яку дівчина читала у вагоні. Олексій розповів, що того вечора повертався з роботи і звернув увагу на незнайому пасажирку. Він сів поруч із нею та помітив яскраву обкладинку книжки. Саме її назву військовий згодом запам'ятав.

«Просто, знаєте, якийсь такий проблиск у мене трапився. Я дуже здивувався, бо таке рідко взагалі відбувається, знаєте, як це один раз у житті. І в мене таке приємно-тепле відчуття з'явилося на душі», – розповів Олексій.

Олексій розповів, як випадкова зустріч у метро перетворилася на масштабні пошуки у соцмережах скриншот

Поки незнайомка читала, чоловік намагався наважитися на розмову, однак так і не заговорив із нею. Згодом Олексій припустив, що дівчина може бути заміжньою або перебувати у стосунках. Вийшовши на своїй станції, військовий почав шкодувати, що не зробив першого кроку.

«Я тільки вийшов з метро, себе почав картати. Думаю: Олексій, що ж це з тобою таке робиться? Ти таке пережив і не можеш два слова сказати дівчині», – пригадав він.

Олексію 30 років. До повномасштабного російського вторгнення він працював у поліції, а приблизно за два місяці до початку великої війни долучився до добровольчого спецпідрозділу. За роки служби військовий пройшов Бахмут, Сєвєродонецьк та Рубіжне.

Дорогою додому Олексій вирішив написати про незнайомку в Threads. Він не очікував великого розголосу та сподівався, що допис побачать лише кількасот людей. Однак уже наступного ранку військовий побачив величезну кількість коментарів і переглядів. До пошуків долучилися тисячі користувачів. Олексію надсилали слова підтримки навіть українці з Португалії, Уругваю, Німеччини та США.

Олексій звернувся до користувачів соцмереж скриншот

Зрештою військовому написала жінка, яка припустила, що за описом незнайомка дуже схожа на її колегу. Після уточнення деталей вона переконала дівчину зв'язатися з Олексієм. Невдовзі військовому написала сама незнайомка. Оскільки її профіль був закритим, спочатку Олексій не був упевнений, що це саме вона. Тоді дівчина надіслала фотографію тієї самої книжки «Спитайте Мієчку».

Остаточно впізнати незнайомку допомогла ще одна деталь – її манікюр, який Олексій запам'ятав під час поїздки в метро. «Вона скинула фотку цієї книги. І в першу чергу, що я запримітив, там була рука з манікюром. А я дуже запам'ятав цей манікюр. І все, я розумію, що точно це збіг», – розповів військовий.

Утім, романтичного фіналу історія не отримала. Побоювання Олексія, які виникли ще у вагоні метро, справдилися – дівчина вже тривалий час перебуває у стосунках. Військовий поспілкувався з незнайомкою та пообіцяв не розкривати її особу, оскільки вона не хотіла публічності.

«Якщо це була б людина моєї долі, уявіть, це реально просто щось таке, про що можна розповідати онукам», – зізнався Олексій.

Несподіваною частиною історії стала й книжка, завдяки якій пошуки зрештою завершилися успіхом. Авторка роману «Спитайте Мієчку» Євгенія Кузнєцова зазначила, що побачила в цій історії не лише пошук кохання, а й прагнення людей до дива у складні часи. «Це історія не стільки про пошук кохання, це все-таки історія про пошук дива, про створення дива хоча б для когось, персонального дива», – сказала письменниця.

Нагадаємо, раніше голлівудська акторка українського походження Кетрін Винник завітала на весілля українського військового Дмитра. Святкування відбулося під час її поїздки до України. Серед гостей були побратими нареченого, зокрема військові, які повернулися з російського полону. Винник поспілкувалася з молодятами та гостями й поділилася кадрами зі святкування у соцмережах.