Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Тисячі українців шукали із воїном незнайомку з метро: чим закінчилася романтична історія

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Тисячі українців шукали із воїном незнайомку з метро: чим закінчилася романтична історія
Військовий шукав незнайомку з метро через соцмережі
колаж: glavcom.ua

Єдиною зачіпкою для пошуків стала книжка «Спитайте Мієчку», яку дівчина читала у вагоні

Український військовий Олексій Стеценко розшукав дівчину, яку випадково побачив у київському метро та до якої не наважився підійти. Знайти незнайомку йому допомогли користувачі соцмереж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Сніданок з 1+1».

Головною зачіпкою стала книжка Євгенії Кузнєцової «Спитайте Мієчку», яку дівчина читала у вагоні. Олексій розповів, що того вечора повертався з роботи і звернув увагу на незнайому пасажирку. Він сів поруч із нею та помітив яскраву обкладинку книжки. Саме її назву військовий згодом запам'ятав.

«Просто, знаєте, якийсь такий проблиск у мене трапився. Я дуже здивувався, бо таке рідко взагалі відбувається, знаєте, як це один раз у житті. І в мене таке приємно-тепле відчуття з'явилося на душі», – розповів Олексій.

Олексій розповів, як випадкова зустріч у метро перетворилася на масштабні пошуки у соцмережах
Олексій розповів, як випадкова зустріч у метро перетворилася на масштабні пошуки у соцмережах
скриншот

Поки незнайомка читала, чоловік намагався наважитися на розмову, однак так і не заговорив із нею. Згодом Олексій припустив, що дівчина може бути заміжньою або перебувати у стосунках. Вийшовши на своїй станції, військовий почав шкодувати, що не зробив першого кроку.

«Я тільки вийшов з метро, себе почав картати. Думаю: Олексій, що ж це з тобою таке робиться? Ти таке пережив і не можеш два слова сказати дівчині», – пригадав він.

Олексію 30 років. До повномасштабного російського вторгнення він працював у поліції, а приблизно за два місяці до початку великої війни долучився до добровольчого спецпідрозділу. За роки служби військовий пройшов Бахмут, Сєвєродонецьк та Рубіжне.

Дорогою додому Олексій вирішив написати про незнайомку в Threads. Він не очікував великого розголосу та сподівався, що допис побачать лише кількасот людей. Однак уже наступного ранку військовий побачив величезну кількість коментарів і переглядів. До пошуків долучилися тисячі користувачів. Олексію надсилали слова підтримки навіть українці з Португалії, Уругваю, Німеччини та США.

Олексій звернувся до користувачів соцмереж
Олексій звернувся до користувачів соцмереж
скриншот

Зрештою військовому написала жінка, яка припустила, що за описом незнайомка дуже схожа на її колегу. Після уточнення деталей вона переконала дівчину зв'язатися з Олексієм. Невдовзі військовому написала сама незнайомка. Оскільки її профіль був закритим, спочатку Олексій не був упевнений, що це саме вона. Тоді дівчина надіслала фотографію тієї самої книжки «Спитайте Мієчку».

Остаточно впізнати незнайомку допомогла ще одна деталь – її манікюр, який Олексій запам'ятав під час поїздки в метро. «Вона скинула фотку цієї книги. І в першу чергу, що я запримітив, там була рука з манікюром. А я дуже запам'ятав цей манікюр. І все, я розумію, що точно це збіг», – розповів військовий.

Утім, романтичного фіналу історія не отримала. Побоювання Олексія, які виникли ще у вагоні метро, справдилися – дівчина вже тривалий час перебуває у стосунках. Військовий поспілкувався з незнайомкою та пообіцяв не розкривати її особу, оскільки вона не хотіла публічності.

«Якщо це була б людина моєї долі, уявіть, це реально просто щось таке, про що можна розповідати онукам», – зізнався Олексій.

Несподіваною частиною історії стала й книжка, завдяки якій пошуки зрештою завершилися успіхом. Авторка роману «Спитайте Мієчку» Євгенія Кузнєцова зазначила, що побачила в цій історії не лише пошук кохання, а й прагнення людей до дива у складні часи. «Це історія не стільки про пошук кохання, це все-таки історія про пошук дива, про створення дива хоча б для когось, персонального дива», – сказала письменниця.

Нагадаємо, раніше голлівудська акторка українського походження Кетрін Винник завітала на весілля українського військового Дмитра. Святкування відбулося під час її поїздки до України. Серед гостей були побратими нареченого, зокрема військові, які повернулися з російського полону. Винник поспілкувалася з молодятами та гостями й поділилася кадрами зі святкування у соцмережах. 

Читайте також:

Теги: Київ історія книги метро українці військові Threads

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За кордон – лише з «Резерв+»? Європа зустрічає українців по-новому: усі деталі
За кордон – лише з «Резерв+»? Європа зустрічає українців по-новому: усі деталі Наші закордоном
21 серпня, 14:30
Військовий у СЗЧ забив чоловіка молотком у Києві
Військовослужбовець у СЗЧ до смерті побив чоловіка в Києві
15 серпня, 13:27
Пожежа на території одного зі складських комплексів, пошкоджених під час нічної атаки РФ на Київщину 20 серпня
Атака на Київщину: які компанії зазнали руйнувань і втрат
20 серпня, 22:10
Лієв Шрайбер показався у столиці
Голлівудський актор зустрівся з онкохворими дітьми у Києві
27 серпня, 16:50
Горбачова була у шкіряних шльопанцях, і персонал вирішив, що взуття виконавиці не відповідає дрескоду
Ольгу Горбачову не пустили до закладу у Києві через зовнішній вигляд
22 серпня, 17:59
Від руйнування до відновлення: у Дарницькому районі знову квітне клумба
На місці вирви знову квіти. У Дарницькому районі відновлено клумбу, знищену ворогом (фото)
24 серпня, 10:57
Буданов назвав протести ознакою демократії, але засудив образи на адресу військових
Буданов про картонку «Хмара – чорт»: Яке ви маєте право казати таке про бойового офіцера?
28 серпня, 20:17
Тривогу було оголошено о 20:29
Повітряна тривога у Києві тривала майже дві години
30 серпня, 22:10
Стрілянина сталася 3 вересня близько 10:00 біля вхідних дверей медичного закладу у Святошинському районі столиці
Стрілянина у Святошинському районі: названо ім'я пораненого директора клініки
3 вересня, 14:16

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 15 вересня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 15 вересня 2026: традиції та молитва
Зеленський призначив нового командувача Медичних сил ЗСУ
Зеленський призначив нового командувача Медичних сил ЗСУ
Польща обмежила роботу популярного пункту пропуску з Україною
Польща обмежила роботу популярного пункту пропуску з Україною
Україна опинилася перед ризиком втрати мільярдів міжнародної допомоги
Україна опинилася перед ризиком втрати мільярдів міжнародної допомоги
Тисячі українців шукали із воїном незнайомку з метро: чим закінчилася романтична історія
Тисячі українців шукали із воїном незнайомку з метро: чим закінчилася романтична історія
У Кривому Розі оновлено міську лікарню №3 (фото)
У Кривому Розі оновлено міську лікарню №3 (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 вересня 2026
111K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
63K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Сьогодні, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
Вчора, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua