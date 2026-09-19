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Голова Військового комітету НАТО пригрозив Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Голова Військового комітету НАТО пригрозив Росії
У разі Росія втратить набагато більше, ніж отримає, запевнив Джузеппе Драгоне
фото з відкритих джерел

У разі початку військової операції РФ зазнає величезних втрат, заявив Джузеппе Каво Драгоне

Союзники по НАТО змусять Росію пошкодувати, якщо вона нападе на одного з членів Альянсу. Про це заявив голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне на щорічній зустрічі керівників Альянсу. Про це повідомляє «Главком».

«У нас є чотири тисячі сторінок планів щодо східного флангу. Вони охоплюють усе – від мінімальної кризи чи втручання на нашій території до застосування статті 5 Північноатлантичного договору», – сказав Драгоне.

Італійський адмірал підкреслив, що оборонне планування передбачає чітку координацію сил і миттєве розгортання військових контингентів у разі загострення ситуації.

«Альянс готовий. Структура готова. Військові, система та озброєння готові», – додав Драгоне.

Також адмірал запевнив, що в разі початку військової операції ворог зазнає величезних втрат. За його словами, саме розуміння ціни можливого конфлікту лежить в основі нинішньої оборонної стратегії.

«У разі нападу можу сказати, що сьогодні їм вдасться втратити набагато більше, ніж отримати, це точно. Саме це і є стримуванням», – підкреслив Драгоне.

Раніше президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Європа не встигає за стрімким розвитком технологій повітряної війни, а багато країн НАТО сьогодні матимуть серйозні труднощі у разі російської ракетної атаки. 

Нагадаємо, європейські лідери дедалі серйозніше готують населення до можливого посилення російських гібридних атак. Німеччина готує лікарні до потенційного конфлікту, Литва оновила плани евакуації населення, а військові НАТО проводять навчання у Балтійському регіоні. Водночас в Альянсі наголошують, що наразі не бачать загрози неминучого нападу Росії.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що європейські країни НАТО мають значну перевагу над Росією в повітрі. За його оцінкою, у разі російської агресії проти Альянсу це дозволило б завдати серйозного удару по нафтопереробній галузі РФ навіть без безпосередньої участі США. 

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Теги: ворог озброєння військові Європа НАТО росія

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