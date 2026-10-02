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Буданов анонсував пришвидшення ідентифікації загиблих військових

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Буданов анонсував пришвидшення ідентифікації загиблих військових
Буданов анонсував залучення міжнародних експертів до ідентифікації загиблих
фото: Кирило Буданов/Telegram

Після повернення понад 26 тис. тіл та останків значна їх частина залишається невпізнаною, а родини місяцями й роками чекають на відповіді

Україна пришвидшить процес ідентифікації тіл загиблих військовослужбовців. Для цього планують змінити роботу судово-медичних експертиз, створити міжвідомчу групу та залучити додаткові міжнародні можливості для проведення ДНК-досліджень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Офісу президента Кирила Буданова та уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Буданов провів засідання Координаційної ради з питань захисту прав ветеранів війни та членів їхніх сімей, родин загиблих захисників і захисниць України, а також полонених та осіб, зниклих безвісти.

Керівник Офісу президента наголосив, що ім'я кожного полеглого українського захисника має бути встановлене та назване, оскільки це є відповідальністю держави.

«У межах репатріаційних заходів в Україну повернуто понад 26 тисяч тіл та останків, але значна частина з них досі залишається невпізнаною. Чому так повільно проходить ідентифікація, а родини вимушені місяцями та роками жити у стані невизначеності?» – заявив Буданов.

Під час засідання обговорили рішення, які мають пришвидшити встановлення особи загиблих військовослужбовців. «Переконаний, що бюрократичні затримки та порушення регламентів у системі судово-медичних експертиз неприпустимі», – наголосив керівник Офісу президента.

За результатами засідання сформовано конкретний алгоритм дій. Насамперед планується створити міжвідомчу групу, яка займатиметься проблемними питаннями, пов'язаними з ідентифікацією загиблих.

Також мають переглянути роботу бюро судово-медичних експертиз, особливо в регіонах. Крім того, Україна планує додатково залучити міжнародні можливості для проведення ДНК-експертиз.

Буданов повідомив, що всі необхідні нормативно-правові рішення уряд має ухвалити найближчим часом. Лубінець своєю чергою заявив, що питання ідентифікації тіл відтепер перебуватиме на контролі Ради національної безпеки і оборони.

«Уряд має невідкладно ухвалити необхідні нормативні акти, зокрема для збільшення кількості судово-медичних експертів та підвищення їхньої оплати», – зазначив омбудсман.

Також у регіонах планують створити спеціалізовані бюро судово-медичної експертизи, які займатимуться виключно ідентифікацією тіл військовослужбовців.

Нагадаємо, 17 вересня за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 252 загиблих.

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Теги: військові обмін полоненими Кирило Буданов

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