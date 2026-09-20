Луценко запропонував новий підхід до СЗЧ

Однією з головних причин того, що військові йдуть у СЗЧ, Луценко називає проблеми ще на етапі навчальних центрів

Військовий вважає, що держава має працювати не лише з наслідками, а й із причинами самовільного залишення частини

20 вересня в Україні завершується черговий, уже четвертий період спрощеного повернення військовослужбовців після самовільного залишення частини. Військовий Ігор Луценко вважає, що держава бореться переважно з наслідками СЗЧ, а не з причинами цього явища. Як інформує «Главком», про це він написав у соцмережах.

За словами Луценка, попередні спрощені механізми повернення діяли з дедлайнами 1 січня, 1 березня та 30 серпня 2025 року. Після завершення цих періодів повернення залишалося можливим, однак уже без відповідного пільгового режиму.

Військовий стверджує, що кількість випадків СЗЧ може сягати близько 400 тисяч або навіть більше, а правоохоронна та судова системи фізично не здатні розглянути таку кількість проваджень.

На його думку, одним із можливих рішень могла б стати декриміналізація першого випадку СЗЧ.

«Гріх так жартувати, але пожартую: насправді варто було б просто декриміналізувати СЗЧ, просто ввести за нього якийсь штраф, і таким чином це спростило би життя багатьом. Тому що всі ці загрозливі кримінальні статті не працюють навіть і на один відсоток», – заявив військовий.

Однією з головних причин того, що військові йдуть у СЗЧ, Луценко називає проблеми ще на етапі навчальних центрів. За його словами, частина мобілізованих психологічно не готова до військової служби, тому для новобранців варто запровадити більш поступову адаптацію.

Іншим фактором він вважає конфлікти між військовими та командуванням. Частково проблему, на його думку, могло б вирішити спрощення переведень між підрозділами.

«Нинішня система переводів – це все ще повільне пекло. Навіть коли обидва командири згодні, система може місяцями блокувати перехід», – заявив Луценко.

Третьою причиною він назвав рівень грошового забезпечення. За словами військового, виплати фактично не зростали відповідно до інфляції, що особливо відчутно для військовослужбовців, які мають утримувати сім’ї.

Нагадаємо, повернення військовослужбовця після самовільного залишення частини не означає автоматичного продовження військової служби. Для цього необхідний відповідний наказ командира.

Водночас Луценко звернув увагу, що у проєкті бюджету на 2027 рік видатки за цим напрямом планують збільшити більш ніж на 20%. Він висловив сподівання, що це зрештою призведе до реального підвищення виплат військовим.

Нагадаємо, військовослужбовці, у яких самовільне залишення частини було зафіксовано до 12 червня 2026 року, мають до 20 вересня подати рапорт, щоб скористатися спеціальною процедурою повернення на службу.

Програма дозволяє військовослужбовцям добровільно повернутися до служби та самостійно обрати підрозділ. Вона поширюється лише на тих, у кого СЗЧ було зафіксовано до 12 червня 2026 року.

Спеціальний порядок не застосовується до випадків, коли самовільне залишення частини було зафіксовано 13 червня або пізніше. У такому разі повернення відбувається відповідно до загального порядку, передбаченого законодавством, без можливості самостійно обрати військову частину.