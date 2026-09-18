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Путініст Євген Плющенко оцінив виступ свого сина за Азербайджан

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Путініст Євген Плющенко оцінив виступ свого сина за Азербайджан
Євген Плющенко відомий своєю підтримкою російського диктатора Володимира Путіна та війни проти України

У травні 2026 року Олександр Плющенко отримав спортивне громадянство Азербайджану

Дворазовий олімпійський чемпіон Євген Плющенко не вважає катастрофою результат свого сина Олександра Плющенка у короткій програмі на етапі юніорського Гранпрі в Анкарі. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram, інформує «Главком».

Олександр Плющенко, який представляє Азербайджан, набрав 57,12 бала і йде 16-м після короткої програми.

«Всім уболівальникам дякую за підтримку. Я хочу сказати чесно, що катастрофи ніякої немає. Те, що не вийшов один стрибок, це не страшно, буває, але у нас, як кажуть, все життя попереду. Намагатимемося показати своє гарне катання та результат», – написав Євген Плющенко.

Олександру Плющенку 13 років. Він бере участь у льодових шоу разом із батьком. У травні 2026 року Олександр Плющенко отримав спортивне громадянство Азербайджану.

Євген Плющенко відомий своєю підтримкою російського диктатора Володимира Путіна та війни проти України.

Нагадаємо, титулований український футбольний тренер Олександр Іванов після початку повномасштабної агресії РФ проти України продовжив професійну діяльність у Росії.

Наразі Іванов працює в структурі санкт-петербурзького «Зеніта».

Протягом багатьох років Іванов був асистентом Мирона Маркевича у «Металісті» та «Дніпрі». У 2015 році він самостійно керував «Дніпром» у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Аякса», оскільки Маркевич через проблеми зі здоров'ям не міг перебувати на тренерській лаві. У тому розіграші турніру клуб з Дніпра досягнув історичного успіху – став фіналістом.

Теги: фігурне катання спорт

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