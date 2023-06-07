Окупанти покидають передову лінію на Херсонщині: з’явилося відео

Рашисти кинули жителів лівого берега Херсонщини

У мережі з'явилося відео, як російські загарбники пішки йдуть з першої лінії оборони в окупованій частині Херсонській області. Через підрив Каховської ГЕС вода повністю затопила їхні позиції.

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«Тонемо бл*, але йдемо бл*», – красномовно повідомив рашист, що йде по пояс у воді.

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Раніше повідомлялося, що окупанти кинули жителів лівого берега Херсонщини, люди провели ніч на дахах.

Станом на ранок 7 червня на Херсонщині значно піднявся рівень води на затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях. Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

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Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.