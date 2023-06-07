Окупанти заявили, що знищили «Леопарди», які виявились комбайнами (відео)

Комбайн John Deer 4830, який рашисти прийняли за «Леопард»

Росія бреше і часто приписує собі вигадані перемоги

Міноборони РФ 6 червня заявило про знищення восьми танків «Леопард» та опублікувало начебто відповідне відео. Згодом, самі ж російські ЗМІ та Telegram-канали з'ясували, що на кадрах насправді не українська військова техніка, а звичайні комбайни.

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Росіяни дійшли висновку, що машина значно більше схожа на комбайн John Deer 4830.

«Якщо збільшити кадр, то у контурах об'єкту можна розглянути щось схоже на сільгосптехніку. В контурах виділяються колеса, а «ствол» нагадує шнек. Та й сам екіпаж вертольота у переговорах не називає мету «Леопардом», – йдеться у дописах росіян.

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Нагадаємо, що Росія бреше і часто приписує собі вигадані перемоги.

До слова, триває 469-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, не рахуючись із втратами. Для досягнення своїх цілей продовжує застосовувати тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли цивільних об’єктів. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.