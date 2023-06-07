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Окупанти заявили, що знищили «Леопарди», які виявились комбайнами (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти заявили, що знищили «Леопарди», які виявились комбайнами (відео)
Комбайн John Deer 4830, який рашисти прийняли за «Леопард»
фото ілюстративне

Росія бреше і часто приписує собі вигадані перемоги

Міноборони РФ 6 червня заявило про знищення восьми танків «Леопард» та опублікувало начебто відповідне відео. Згодом, самі ж російські ЗМІ та Telegram-канали з'ясували, що на кадрах насправді не українська військова техніка, а звичайні комбайни.

Росіяни дійшли висновку, що машина значно більше схожа на комбайн John Deer 4830.

«Якщо збільшити кадр, то у контурах об'єкту можна розглянути щось схоже на сільгосптехніку. В контурах виділяються колеса, а «ствол» нагадує шнек. Та й сам екіпаж вертольота у переговорах не називає мету «Леопардом», – йдеться у дописах росіян.

Нагадаємо, що Росія бреше і часто приписує собі вигадані перемоги.

До слова, триває 469-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, не рахуючись із втратами. Для досягнення своїх цілей продовжує застосовувати тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли цивільних об’єктів. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Теги: росія війна окупанти

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