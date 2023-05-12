«Щоби окупантам було зручно нас слухати». Як українки у Німеччині роблять радіо для росіян

Українка Ольга Котлицька та її колеги і співвітчизниці створили у Німеччині радіопрограму для росіян

«Коли нас глушать – це надає натхнення»

Радіо «Правда для России» нещодавно виповнився рік. Російськомовна студія, розташована у Мюнхені (Баварія, ФРН), мовить на значну частину території Росії аж до Далекого Сходу. Крім того, вона поширює правдиву інформацію про те, що відбувається у цій країні, на фронтах російсько-української війни, у Європі та світі загалом, через свої канали у телеграмі та на ютубі. А створюють цей контент українки, які добре володіють російською мовою.

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«Там, де немає інтернету, але ще працює радіо, ми – журналістки з України та Німеччини, відкрили «другий український фронт» зі штаб-квартирою у Мюнхені і точками мовлення з Австрії та Німеччини, – розповідає керівниця радіо «Правда для России» Ольга Котлицька. – Мовлення відбувається на радіохвилях 13600kHz, 6070kHz у суботу о 18.00 і о 0.00 у ніч проти вівторка, за московським часом».

В інтерв’ю для «Главкома» Ольга Котлицька розповіла, як німецько-українському радіо вдається доносити правду до росіян, які не довіряють кремлівській пропаганді.

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Ольго, як виникла ідея запровадити радіомовлення для росіян?

У Німеччині я живу останні 15 років, із них 10 років робила журнал «У нас в Баварии» – німецькою та російською мовами. Торік у лютому я підготувала останній випуск. Коли почалася війна, я зрозуміла, що більше не хочу робити журнал російською мовою... Але мене розшукали представники однієї PR-агенції, які повідомили, що до них звернувся ентузіаст радіо, технічний геній із Microsoft Александр Барц, який вибудував потужну мережу радіомовлення у Росії – від західних кордонів аж до Тихого океану. На його переконання, з початком війни ця мережа має відігравати більш конструктивну роль. Тож він шукав людей, які могли би готувати радіопрограми на актуальні теми, які можна було би транслювати кілька разів на тиждень.

Уся команда програми «Правда для России» працює на волонтерських засадах

І я подумала, що можу за це взятися. Ми з Александром зв’язалися, я сказала, що наберу команду і ми найближчим часом уже зможемо робити ефіри. Мабуть, це було доволі ризиковано, оскільки я на радіо раніше ніколи не працювала. Проте впродовж 20 років вела власну щотижневу телепрограму про подорожі «На перший погляд», яка виходила на «Інтері», а потім на «5 каналі». Тож вирішила спробувати. За кілька днів зібрала команду з сімох українок-журналісток, які з різних причин переїхали до Німеччини – хтось ще до війни, хтось – вже після повномасштабного вторгнення. За кілька тижнів уже вийшла перша програма – з відомим українським воєнкором Андрієм Цаплієнком про ситуацію у Бучі.

Відомий український журналіст Андрій Цаплієнко став першим гостем програми

Зараз нас уже не семеро, а менше, адже ми це робимо на волонтерських засадах. Працюємо вчотирьох: крім мене програми ведуть Ольга Луб’яна і Вікторія Найденова. Монтує програми для нас киянка Вікторія Павенко.

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Цікаво, ваше радіо глушать?

Було й таке. Один раз глушили під Москвою, другий – на кордоні. Ми вважаємо це визнанням. «Глушилки» надають нам натхнення і сил!

Відгуки з Росії отримуєте?

Звісно! Чимало відгуків! Ми не знаємо, скільки людей нас слухають, але відгуків отримуємо доволі багато. Це листи електронною поштою, коментарі у соцмережах. Звідки нам тільки не пишуть! Це і Москва, і Підмосков’я, і Хабаровський край, Іркутська область, Республіка Марій Ел, Воронезька область – звідусіль. Пишуть і російські військові – окупанти із загарбаних областей України...

Коментарі – дуже різні за змістом. З Росії, як правило – це подяки за правду. Слухачі розповідають, на яку антену вони ловлять передачі, надсилають зразки записів прийому, щоби ми розуміли, наскільки він якісний: «Ось як ваш голос звучить у Сибіру»... Із окупованих областей України російські військові шлють доволі агресивні дописи. Відгуки – лайливі, але вони є! Це говорить про те, що й вони нас слухають.

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Тож ми вважаємо своєю цільовою аудиторією не лише росіян у Росії, але й окупантів. Ми навіть час виходу наших радіопрограм підлаштували так, щоби їм було зручно нас слухати. Нам важливо і до них донести правду.

В Україні поширена думка, що окупантів потрібно не переконувати, а вбивати...

Я як журналіст вважаю, що наша зброя – слово, і це слово треба доносити до ворожої території і ворогів. До речі, наш перший спікер Андрій Цаплієнко нас у цьому підтримав! Весь цей рік ми з ним активно обмінюємося матеріалами.

Про що ви розповідаєте росіянам?

Як правило, це інтерв’ю з військовими і політичними експертами, політиками, громадськими діячами, митцями – з тими, кого слухають і в Україні: Сергієм Лойком, Павлом Клімкіним, Аббасом Галямовим, Олегом Ждановим, Олексієм Горбуновим, Романом Цимбалюком, Антоном Геращенком, Євгеном Комаровським, Ігорем Губерманом, автором «Масяні» Олегом Куваєвим, багатьма іншими. Одразу після звільнення Бучі ми поспілкувалися з її мером Анатолієм Федоруком. Запрошуємо й російських опозиціонерів: Андрія Зубова, Людмилу Уліцьку, Іллю Пономарьова, лідерку фонду «Вільна Бурятія» Олександру Гармажапову, Ольгу Романову...

До речі, деякі інтерв’ю в нас крадуть і розміщують на своїх каналах, збираючи сотні тисяч переглядів...

Автор «Масяні» Олег Куваєв давно живе за кордоном і досі робить свій мультфільм. Є в нього і серії про війну

А український акцент ваших ведучих російську аудиторію не бентежить?

Акцентом ніхто не докоряв. Ми дуже правильно говоримо російською. Двоє з нас – російські філологині.

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А у Німеччині діяльність вашого радіо викликає резонанс?

Так! Нас тут уже запрошували і на телебачення, і на радіо, на зустрічі у спілки журналістів – Баварську, Німецьку, на журналістські форуми. Це дуже важливо, оскільки це – нові й нові трибуни, з яких ми можемо розповідати правлу про війну. Використовуємо будь-який інформаційний привід, щоби донести до європейської аудиторії, що насправді відбувається в Україні.

Німецькі журналісти зацікавилися тим, як українки у Баварії роблять радіо для росіян

Взимку ми ініціювали зустріч із російськими і білоруськими медійниками, які перебувають у вигнанні у Європі, бо у Росії та Білорусі вони не мали можливості залишатися чесними журналістами. Серед них є досить відомі, наприклад, колишній директор Яндекс-новин Лев Гершензон, який нині живе у Берліні. Багато хто з цих людей нині працюють у німецьких медіа, на Радіо Свобода...

Ми говорили про те, як боротися з фейками, протистояти емоційному вигоранню тощо, а головне – обговорювали нові наративи, які знадобляться Росії, коли цей жах закінчиться. Мені було дуже важливо почути, що вони з цього приводу думають. Коли закінчиться війна, коли Путіна судитимуть у Гаазі, коли нинішні вигнанці отримають провідні російські та білоруські канали – що вони з ними робитимуть? Дискусія на цю тему була гострою й дуже цікавою. Хочу написати про неї статтю. Але головне, про що вони сказали, це те, що після війни російській і білоруській журналістиці, по суті, знищеній авторитарними режимами, буде дуже потрібний український досвід.

Допомагати росіянам, хоч би й опозиціонерам – ця думка є дуже європейською, але зовсім не українською.

Так. Але що робити з російською журналістикою? Хто працюватиме для російської аудиторії? Треба одразу брати ситуацію у свої руки. Треба наперед визначитися, хто це робитиме і як. Нас, українських журналістів, навчали американські і європейські журналісти. Нових російських журналістів навчимо ми.