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Суддя на смерть збив нацгвардійця, Станіслав Кравченко очолив Верховний Суд. Головне за 26 травня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Суддя на смерть збив нацгвардійця, Станіслав Кравченко очолив Верховний Суд. Головне за 26 травня
Суддя за кермом автомобіля скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України
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Голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП нацгвардієць загинув на місці

Смертельна ДТП за участю голови суду, Зеленський показав наслідки удару по медзакладу у Дніпрі, досьє на нового голову Верховного Суду, як держава допомагає переселенцям із працевлаштуванням. Ці та інші події 26 травня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Смертельна ДТП за участю голови суду: деталі від правоохоронців

Суддя Олексій Тандир збив на блокпості українського військового. Він загинув на місці через отримані травми. Працівники Державного бюро розслідувань з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди. Колектив Макарівського райсуду Київської області висловив недовіру своєму голові та пообіцяв належне розслідування справи щодо Тандира.

Удар по медзакладу у Дніпрі: Зеленський показав наслідки, є загиблі

26 травня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру і влучили у медзаклад. Внаслідок атаки загинули двоє людей, кількість поранених зросла до 30 осіб, серед них двоє дітей. Президент пообіцяв зробити все можливе, аби пришвидшити постачання в Україну більшої кількості систем ППО.

Хто такий Станіслав Кравченко. Досьє на нового голову Верховного Суду

Верховний суд, що оскандалився через нещодавнє викриття свого голови Всеволода Князєва на багатомільйонному хабарі, недовго залишався без керівника. Сьогодні на цю посаду було обрано голову Касаційного кримінального суду 56-річного Станіслава Кравченка. За результатами таємного голосування він отримав 108 зі 148 голосів учасників пленуму Верховного суду. Кравченка обрано строком на чотири роки.

Як держава допомагає переселенцям із працевлаштуванням? Дослідження

Офіційна кількість працездатних внутрішньо переміщених осіб – близько 2,1 мільйона. До центрів зайнятості звернулися менше 7%. І це при тому, що опитування фокус-груп переселенців свідчать: тема безробіття для них – одна із ключових. Частково робочі місця допомагає шукати місцева влада, але вирішення проблеми безробіття і далі залишається головним викликом для держави.

Як одіозний ексдепутат Трухін став водієм вантажівки

Закарпатський «Шлях» став вікном у Європу для відомих політиків, їхніх родичів та друзів. З початком російського вторгнення Закарпатська область перетворилася на своєрідну мекку для переселенців. Тимчасове пристанище тут одержали понад 350 тис. осіб. Закарпаття – єдиний регіон, де не запроваджена комендантська година.

Нагадаємо, триває 457-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом доби противник завдав 18 ракетних ударів по  населених пунктах Київської та Дніпропетровської областей із застосуванням 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 (знищено нашими захисниками) та, двічі за добу, застосував вісім зенітних керованих ракет С-300/С-400 по місту Дніпро. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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