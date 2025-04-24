Кремль підтримав позицію Трампа щодо Криму

У Кремлі заявили, що слова Трампа про Крим «повністю збігаються» з позицією РФ

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що слова президента США Дональда Трампа про те, що «приналежність окупованого Криму не підлягає обговоренню», повністю збігаються з позицією Росії. Цю заяву Пєсков зробив на брифінгу 24 квітня, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, пише «Главком».

«Це повністю відповідає нашому розумінню та тому, що ми давно заявляємо. Ось що можна сказати», – заявив Пєсков.

За його словами, Росія продовжує співпрацю зі США щодо врегулювання війни в Україні. Пєсков також повторив риторику про те, що Володимир Путін нібито «виступає за мир», але при цьому «обов’язковою умовою» залишається «забезпечення інтересів» Москви.

Напередодні, президент США Дональд Трамп висловив розчарування темпами переговорного процесу щодо припинення війни в Україні, а дії президента Володимира Зеленського у цьому напрямку вважає хибними. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

За її словами, терпіння американського лідера «вичерпується», адже він прагне якнайшвидшого завершення війни.

«Президент хоче діяти в інтересах усього світу. Він прагне миру, прагне припинення вбивств. Але для цього необхідно, щоб обидві сторони конфлікту справді прагнули миру. На жаль, президент Зеленський, схоже, рухається в неправильному напрямку», – заявила Левітт.

Водночас вона заперечила чутки про вимоги Трампа до України визнати Крим частиною Росії. За її словами, такі твердження є необґрунтованими.

«Президент Трамп ніколи не просив Україну визнавати Крим частиною РФ. Як він сам слушно зауважив, саме за президента Обами у 2014 році Росія захопила Крим. Ніхто не вимагав від Києва офіційного визнання анексії. Трамп лише наполягає на необхідності переговорів – мирних і конструктивних. І для того, щоб угода була дієвою, обидві сторони повинні погодитися на компроміс», – додала речниця.

«Ніхто не вимагає від Зеленського визнати Крим російською територією, але якщо він дійсно хоче повернути Крим, то чому за нього не боролися одинадцять років тому, коли його фактично передали Росії без жодного пострілу?» – написав Трамп у своїй соцмережі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито готова до укладення мирної угоди, і тепер справа за Україною.