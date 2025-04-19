США готові визнати Крим російським у рамках мирної угоди – Bloomberg

Крим перебуває під російською окупацією з 2014 року

Можливе визнання Криму російським суперечить міжнародним законам та договорам

Адміністрація президента США Дональда Трампа готова визнати тимчасово окупований Крим у складі територій Російської Федерації у рамках підписання мирної угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Посилаючись на анонімні джерела, Bloomberg пише, що Трамп прагне закріпити мирну угоду між Києвом та Москвою, і в рамках цієї угоди, ймовірно, буде визнано Крим російським.

Визнання Криму російським суперечить міжнародним законам та договорам, які прямо забороняють захоплення територій шляхом застосування сили та анексію.

Джерела Bloomberg розповідають, що остаточне рішення з цього питання ще не ухвалено адміністрацією Трампа.

У березні стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість офіційного визнання Криму частиною Росії у рамках угоди про завершення війни в Україні.

До слова, Сполучені Штати представили союзникам пропозиції для укладання мирної угоди між Росією та Україною.

За словами європейських посадовців, контури американського плану було окреслено під час зустрічей у Парижі.

Зазначається, що пропозиції США фактично заморозить війну, а окуповані українські території залишаться під контролем РФ. Прагнення України приєднатися до НАТО теж не обговорюватимуть.