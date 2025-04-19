Головна Світ Політика
search button user button menu button

США готові визнати Крим російським у рамках мирної угоди – Bloomberg

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
США готові визнати Крим російським у рамках мирної угоди – Bloomberg
Крим перебуває під російською окупацією з 2014 року
фото з відкритих джерел

Можливе визнання Криму російським суперечить міжнародним законам та договорам

Адміністрація президента США Дональда Трампа готова визнати тимчасово окупований Крим у складі територій Російської Федерації у рамках підписання мирної угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Посилаючись на анонімні джерела, Bloomberg пише, що Трамп прагне закріпити мирну угоду між Києвом та Москвою, і в рамках цієї угоди, ймовірно, буде визнано Крим російським.

Визнання Криму російським суперечить міжнародним законам та договорам, які прямо забороняють захоплення територій шляхом застосування сили та анексію. 

Джерела Bloomberg розповідають, що остаточне рішення з цього питання ще не ухвалено адміністрацією Трампа.

У березні стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість офіційного визнання Криму частиною Росії у рамках угоди про завершення війни в Україні. 

До слова, Сполучені Штати представили союзникам пропозиції для укладання мирної угоди між Росією та Україною. 

За словами європейських посадовців, контури американського плану було окреслено під час зустрічей у Парижі.

Зазначається, що пропозиції США фактично заморозить війну, а окуповані українські території залишаться під контролем РФ. Прагнення України приєднатися до НАТО теж не обговорюватимуть.

Читайте також:

Теги: Крим окупація окуповані території США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай заявляє, що «боротиметься до кінця» після того, як Трамп погрожує новими митами
Китай заявив, що не миритиметься з тарифним «шантажем» Трампа
8 квiтня, 10:50
Розлідування відбудеться як у Вашингтоні, так і в штаб-квартирі Центрального командування США в Тампі
У Пентагоні проведуть розслідування щодо повідомлень у Signal
4 квiтня, 13:03
Дмитрієв у Вашингтоні зустрівся з представниками США
Спецпосланець Путіна заявив, що Росія і США впевнено «крокують вперед»
3 квiтня, 23:59
Вел Кілмер помер пізно ввечері 1 квітня
Помер актор фільму «Бетмен назавжди» Вел Кілмер
2 квiтня, 08:27
Глава Пентагону Гегсет: Ніхто не надсилає текстові повідомлення про військові плани
Глава Пентагону поділився в Signal засекреченою інформацією, але не визнає це – CNN
28 березня, 03:29
Волтц: Я беру на себе повну відповідальність. Я створив цю групу
У Білому домі радника Трампа вважають «ідіотом» через скандальну переписку у Signal
28 березня, 00:26
Signal наразі публічно не коментував ситуацію. Тим часом уряд США розпочав розслідування інциденту, в межах якого було розкрито деталі щодо часу атаки
Кількість завантажень Signal рекордно зросла після скандалу із чатом посадовців США
27 березня, 20:27
Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович намагається пом'якшити ситуацію
Європейський топпосадовець з питань торгівлі поїхав домовлятися зі США
25 березня, 10:31
Очільники двох країн обговорили деталі наступних кроків для завершення війни
Трамп зробив першу заяву після розмови із Зеленським
19 березня, 17:50

Політика

США готові визнати Крим російським у рамках мирної угоди – Bloomberg
США готові визнати Крим російським у рамках мирної угоди – Bloomberg
Трамп розповів, за яких обставин США вийдуть з переговорів про завершення війни
Трамп розповів, за яких обставин США вийдуть з переговорів про завершення війни
Заява Рубіо про припинення участі у мирних переговорах відповідає поглядам Трампа – CNN
Заява Рубіо про припинення участі у мирних переговорах відповідає поглядам Трампа – CNN
Над маєтком короля Британії введено безпольотну зону після візиту Зеленського
Над маєтком короля Британії введено безпольотну зону після візиту Зеленського
Росіяни захоплюють владу у Фінляндії. Що показали останні місцеві вибори
Росіяни захоплюють владу у Фінляндії. Що показали останні місцеві вибори
Окуповані території та послаблення санкцій. Bloomberg назвав пропозиції США для мирної угоди
Окуповані території та послаблення санкцій. Bloomberg назвав пропозиції США для мирної угоди

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 квітня 2025
43K
Китай завдав нафтового удару по США, обравши іншого партнера
14K
Священник ПЦУ пояснив, що заборонено святити на Великдень
14K
Втрати ворога станом на 18 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
9701
Чому засекречено зарплату керівника «Укрпошти»? Компанія дала пояснення

Новини

В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
Вчора, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:44
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
17 квiтня, 14:04
Російське місто Шуя під атакою дронів
17 квiтня, 04:18

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua