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Кремль починає карати за провал оборони Курщини: затримано ексгубернатора

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Кремль починає карати за провал оборони Курщини: затримано ексгубернатора
Смирнов зазнав критики за неефективне управління на Курщині та був звільнений
фото з відкритих джерел

Разом з колишнім губернатором Курщини, затримано і його заступника

Російські правоохоронці затримали колишнього губернатора Курської області Олексія Смирнова та його заступника Олексія Дєдова за підозрою в розкраданні коштів, призначених для будівництва оборонних споруд у прикордонних районах регіону.

Водночас аналітики ІSW припускають іншу причину затримання, передає «Главком».

В Інституті вивчення війни вважають, що затримання Смирнова та Дєдова є частиною ширшої кампанії Кремля з притягнення до відповідальності регіональних чиновників за провал в обороні та управлінні під час операції ЗСУ на Курщині.

Суд має обрати колишньому губернатору запобіжний захід. Слідство, як пише ТАСС, наполягає на арешті.

Смирнов обіймав посаду губернатора Курської області з травня по грудень 2024 року, коли українські війська почали там операцію, захопивши до 28 населених пунктів.

Після цього Смирнов зазнав критики за неефективне управління та був замінений на депутата Держдуми та колишнього радника Росгвардії Олександра Хінштейна.

У грудні 2024 року високопосадовці в Росії наголошували, що президент Путін призначив Олександра Хінштейна на посаду губернатора Курської області через незадовільну комунікацію Смирнова з населенням та його бездіяльність у сфері житлової підтримки.

Водночас тоді Смирнова не звинувачували в корупції.

«Кремль утримувався від заміни Смирнова безпосередньо після українського вторгнення або під час російських регіональних виборів, ймовірно, на підтримку зусиль применшити суспільні наслідки вторгнення», – пишуть в ІSW.

Нагадаємо, проти ексгубернатора Курської області Олексія Смирнова дав свідчення директор Корпорації розвитку Курської області Володимир Лукін, заарештований за неякісні «зуби дракона».

Корпорація розвитку Курської області, зокрема, замовляла роботи зі встановлення «зубів дракона» – протитанкових бетонних пірамід, які призначалися для захисту прикордонних територій регіону.

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Теги: Курщина арешт росія

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