В Росії пролунали вибухи: місто Алексин опинилося під атакою дронів

Ймовірно, ціллю атаки могла бути Алексинська теплоелектроцентраль

У ніч на 14 квітня у російському місті Алексин пролунали потужні вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

За свідченнями очевидців, загалом у Алексині було чутно щонайменше п’ять потужних ударів.

Попередньо повідомляється, що ймовірною ціллю атаки могла бути Алексинська теплоелектроцентраль. Мешканці припускають, що над містом діяли дрони-камікадзе.

За їх словами, безпілотники прямували в бік ТЕЦ, однак були знищені у повітрі ще до того, як наблизилися до об’єкта.

Нагадаємо, у ніч на 13 квітня у Росії у Оренбурзі пролунав вибух та сталася пожежа в районі Сакмарської ТЕЦ. Повідомляється, що частина міста залишилась без світла. Про це пише «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

У російському Оренбурзі вночі пролунав вибух, після якого розгорілася пожежа на ТЕЦ. Місцеві зняли відео.

Також у ніч на 9 квітня деякі регіони Росії атакували дрони. Потужні вибухи пролунали в Саратовській, Краснодарській та Ростовській областях, а також у районах, звідки росіяни регулярно запускають дрони-камікадзе «шахед» по території України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

У місті Енгельс Саратовської області, де розташована одна з головних авіабаз РФ, місцеві мешканці повідомляють про щонайменше п’ять вибухів. Ймовірно, ударів знову зазнала саме авіабаза, яку раніше вже неодноразово атакували.