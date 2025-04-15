Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ системно застосовує хімічну зброю на фронті – ГУР

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
РФ системно застосовує хімічну зброю на фронті – ГУР
Ворог активно використовує боєприпаси з отруйним газом
фото: Армія inform

Застосування хімічної зброї зафіксовано поблизу села Щербаки у Запорізькій області

Росія системно застосовує хімічну зброю на фронті, намагаючись компенсувати військові провали. У ході повномасштабного вторгнення проти України окупаційні війська дедалі частіше вдаються до використання токсичних речовин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки.

Зафіксовано, що на лінії бойового зіткнення, зокрема поблизу села Щербаки у Запорізькій області, противник активно використовує боєприпаси з отруйним газом. Йдеться передусім про ручні гранати типу РГ-Во, які скидаються з безпілотників на позиції українських Сил безпеки і оборони.

Газ, застосований російськими військовими, завдає шкоди слизовим оболонкам та дихальній системі. Перебування в зоні ураження без спеціального захисту може призвести до смертельних наслідків – уже є підтверджені випадки загибелі українських військовослужбовців.

Наразі тривають лабораторні дослідження для точної ідентифікації хімічної речовини, яку використовує ворог.

Раніше ми писали, що 13 квітня Росія атакувала Одесу «шахедами». Внаслідок ворожого удару пошкоджено лікарню. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова.

Трухав розповідає, що внаслідок атаки безпілотників в одному з медичних закладів Одеси пошкоджене перекриття та скління, понівечена операційна. Пацієнти не постраждали.

За словами Турханова, окрім лікарні, також пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, магістральну дорогу, СТО та машини. Крім того, постраждало п’ять осіб.

До слова, у ніч на 14 квітня у російському місті Алексин пролунали потужні вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

За свідченнями очевидців, загалом у Алексині було чутно щонайменше п’ять потужних ударів.

Попередньо повідомляється, що ймовірною ціллю атаки могла бути Алексинська теплоелектроцентраль. Зазначається, що дрони були знищені у повітрі ще до того, як наблизилися до об’єкта.

Теги: хімічна зброя ГУР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом останніх днів у тимчасово окупованому Криму не вщухали вибухи
Розвідники в Криму знищили дороговартісні ППО, морські судна та гелікоптер (відео)
19 березня, 09:07
Дівчинка захворіла на грип, і хвороба призвела до серйозного ускладнення
Із Запоріжжя до Києва гелікоптером. ГУР та СБУ врятували хвору дитину
20 березня, 20:20
Всі гелікоптери були знищені ракетними ударами в тил ворога
ЗСУ знищили чотири ворожі гелікоптери на території самої РФ
24 березня, 07:07
ГУР зауважує, що Росії все важче знайти достатню кількість охочих воювати навіть за значні кошти
Розвідка розкрила, як РФ заманює громадян на війну проти України
23 березня, 13:27
«Розв’язати українське питання» РФ намагатиметься якнайшвидше, зауважив Вадим Скібіцький
Росія розробила вже понад десяток сценаріїв майбутніх військових конфліктів – ГУР
26 березня, 13:29
Дрони атакують цілі у Криму
Дрони ГУР знищують російську ППО в Криму
27 березня, 22:58
Уражено десантний катер 02510 БК-16
У Криму розвідка уразила російські катери (відео)
1 квiтня, 18:35
Знищено броньовик з окупантами
У Мелітополі вибухнув автомобіль: ліквідовано щонайменше п’ять «кадировців»
4 квiтня, 11:18
У 2022 році Таймазова взяла участь у створенні матеріалів для російських пропагандистських ресурсів
ГУР оновило список російських спортсменів, які підтримують війну: хто потрапив до переліку
3 квiтня, 12:42

Події в Україні

РФ системно застосовує хімічну зброю на фронті – ГУР
РФ системно застосовує хімічну зброю на фронті – ГУР
Лінія фронту станом на 14 квітня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 14 квітня 2025. Зведення Генштабу
Британія передає Україні $990 млн на закупівлю ППО
Британія передає Україні $990 млн на закупівлю ППО
Південна Корея профінансує запуск «Дія.Офіс» для держслужбовців
Південна Корея профінансує запуск «Дія.Офіс» для держслужбовців
Зросла кількість загиблих від російського удару по Сумах
Зросла кількість загиблих від російського удару по Сумах
Нардеп назвав причини посилення російських обстрілів України
Нардеп назвав причини посилення російських обстрілів України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 квітня 2025
34K
Гімнаст Ковтун, який змінив громадянство, поскаржився на українців
28K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
27K
Удар Росії по Сумах. Митрополит УПЦ МП дав приклад Онуфрію, як треба реагувати
14K
Готелі у Туреччині панікують: дві країни масово переманюють туристів

Новини

15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
Вчора, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
Вчора, 21:24
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13 квiтня, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua