РФ системно застосовує хімічну зброю на фронті – ГУР

Застосування хімічної зброї зафіксовано поблизу села Щербаки у Запорізькій області

Росія системно застосовує хімічну зброю на фронті, намагаючись компенсувати військові провали. У ході повномасштабного вторгнення проти України окупаційні війська дедалі частіше вдаються до використання токсичних речовин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки.

Зафіксовано, що на лінії бойового зіткнення, зокрема поблизу села Щербаки у Запорізькій області, противник активно використовує боєприпаси з отруйним газом. Йдеться передусім про ручні гранати типу РГ-Во, які скидаються з безпілотників на позиції українських Сил безпеки і оборони.

Газ, застосований російськими військовими, завдає шкоди слизовим оболонкам та дихальній системі. Перебування в зоні ураження без спеціального захисту може призвести до смертельних наслідків – уже є підтверджені випадки загибелі українських військовослужбовців.

Наразі тривають лабораторні дослідження для точної ідентифікації хімічної речовини, яку використовує ворог.

Раніше ми писали, що 13 квітня Росія атакувала Одесу «шахедами». Внаслідок ворожого удару пошкоджено лікарню. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова.

Трухав розповідає, що внаслідок атаки безпілотників в одному з медичних закладів Одеси пошкоджене перекриття та скління, понівечена операційна. Пацієнти не постраждали.

За словами Турханова, окрім лікарні, також пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, магістральну дорогу, СТО та машини. Крім того, постраждало п’ять осіб.

До слова, у ніч на 14 квітня у російському місті Алексин пролунали потужні вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

За свідченнями очевидців, загалом у Алексині було чутно щонайменше п’ять потужних ударів.

Попередньо повідомляється, що ймовірною ціллю атаки могла бути Алексинська теплоелектроцентраль. Зазначається, що дрони були знищені у повітрі ще до того, як наблизилися до об’єкта.