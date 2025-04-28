Росія формує новий армійський штаб біля кордонів із Фінляндію – WSJ

Військові експерти характеризують активність уздовж кордону з Фінляндією як частину підготовки Кремля до потенційного конфлікту з НАТО

Данська розвідка: Росія потенційно може розпочати велику війну в Європі протягом п'яти років у разі ослаблення НАТО

Поки вся увага зосереджена на війні в Україні, деякі європейські країни дедалі більше непокояться щодо дій російської армії вздовж інших ділянок свого кордону з Європою. Як пише The Wall Street Journal, біля кордону з Фінляндією, в російському місті Петрозаводську, російські військові інженери розширюють армійські бази, де Кремль планує створити новий армійський штаб для нагляду за десятками тисяч військовослужбовців протягом наступних кількох років. Про це повідомляє «Главком».

«Ці солдати, багато з яких зараз служать на передовій в Україні, мають стати кістяком російської армії, що готується до зіткнення з НАТО, згідно із заявами західних військових і розвідки. Кремль розширює набір в армію, посилює виробництво зброї і модернізує залізничні лінії в прикордонних районах», – пише видання.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що побоювання з приводу того, що у Росії є якісь амбіції за межами України, перебільшені. Однак військові експерти характеризують активність уздовж кордону з Фінляндією як частину підготовки Кремля до потенційного конфлікту з НАТО.

Зокрема, на думку директора Центру аналізу стратегій і технологій у Москві Руслана Пухова, після повернення з України війська розглядатимуть Фінляндію як супротивника.

Росія цього року збільшила військові витрати до понад 6% ВВП, що значно більше за 3,6% до початку війни. Для порівняння, минулого року США витратили на оборону 3,4% свого ВВП, а середній показник серед країн ЄС становив 2,1%. За словами командувача американських сил у Європі Крістофера Каволі, російська армія наразі перевищує свою довоєнну чисельність.

У доповіді данської розвідки в лютому йшлося про те, що Росія потенційно може розпочати велику війну в Європі протягом п'яти років у разі ослаблення НАТО. Західні військові попереджають: укладення перемир’я в Україні дозволить Кремлю ще швидше переозброїти свої сили.

Країни НАТО на східному фланзі зміцнюють кордони: встановлюють протитанкові загородження, риють траншеї та повертаються до практики використання протипіхотних мін, зокрема це вже роблять Польща, Естонія, Латвія та Литва.

Щоб зосередити сили на заході, минулого року Кремль реформував військову структуру, створивши нові військові округи, орієнтовані на оборону Москви й Санкт-Петербурга. У Московському військовому окрузі налагоджується інтеграція транспортної мережі із Білоруссю. Основне розширення відбувається в Ленінградському військовому окрузі, що межує з Естонією, Латвією та Фінляндією.

У Петрозаводську планується будівництво нових казарм, полігонів та складів для забезпечення зростаючих потреб армії. За даними групи Black Bird Group, яка аналізує супутникові знімки, Росія також активно прокладає нові залізничні колії вздовж кордонів із Фінляндією, Норвегією та на південь від Санкт-Петербурга до кордону з Естонією.

Очікується, що восени цього року Росія продемонструє нову військову потужність під час щорічних стратегічних навчань «Захід», які пройдуть у регіонах, що межують із країнами НАТО. Військові посадовці на східному фланзі Альянсу прогнозують, що ці маневри будуть спрямовані на залякування Європи та утвердження Росії як важливого гравця у зміні архітектури європейської безпеки.

Раніше Володимир Путін заявив, що Росії слід розширювати потужності оборонно-промислового комплексу, щоб підготуватися до майбутніх воєнних конфліктів

Нагадаємо, що Кремль регулярно залякує Фінляндію наслідками через її вступ до НАТО. Так Росія намагається стримати розширення впливу Альянсу на інші країни та готує інформаційне підґрунтя для тривалого протистояння з країнами Заходу.

Також, за оцінками розвідки Німеччини, Росія готується до великої війни з НАТО.