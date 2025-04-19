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Бої на фронті досі тривають – керівник ЦПД Андрій Коваленко

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Бої на фронті досі тривають – керівник ЦПД Андрій Коваленко
Від 24 лютого 2022 року триває повномасштабна агресія Росії проти України
фото з відкритих джерел

19 квітня станом на 22:00 відбулося 107 бойових зіткнень на фронті

Попри оголошення великоднього перемир'я з боку Росії на напрямках фронту не вщухають бойові дії. Про це повідомляє керівник ЦПД Андрій Коваленко, передає «Главком».

«Бої на фронті досі тривають. Росія порушує свої ж обіцянки і не припиняє вогонь», – написав він.

Також у коментарі «Суспільному» військові з Покровського, Лиманського та Краматорського напрямків зазначили, що на Донеччині кількість атак з боку росіян зменшилась після 18:00.

До слова, моніторингові канали повідомляють, що станом на 23:00 у повітряному просторі Україні не зафіковано «шахедів».

Варто зазначити, що російська сторона нібито зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Про це оголосив диктатор Володимир Путін.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів».

За даними Генштабу ЗСУ, 19 квітня станом на 22:00 відбулося 107 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

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Теги: росія путін Донеччина перемир'я

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