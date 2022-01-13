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    Опальна Лорак розповіла, якими піснями повертатиме українську аудиторію

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    Ані Лорак більше семи років не виступала в Україні - Опальна Лорак розповіла, якими піснями повертатиме українську аудиторію
    Ані Лорак більше семи років не виступала в Україні
    фото: Ані Лорак/Instagram

    Співачка готує цілий блок пісень українською мовою

    Опальна співачка Ані Лорак, яка останні сім років не виступала в Україні, схоже рішуче налаштована зробити реванш і повернути собі українську аудиторію. Співачка заявила, що збирається в тур українськими містами в інтерв’ю «Комсомольській правді».

    «Вже цього року ми з моєю командою потішимо шанувальників серією концертів по Україні з програмою The Best, на яких пролунають хіти та нові пісні», – уточнила Лорак.

    Брати українську аудиторію співачка вирішила не лише російськими хітами, а й новими піснями українською. Лорак додала, що в оновленій програмі буде блок з українськими піснями.

    «Це буде спеціальна оновлена програма The Best, зараз ми вдосконалюємо шоу, щоб здивувати навіть найвибагливіших глядачів. Обов'язково буде блок із українськими хітами, а також новими піснями, які заплановані до виходу напередодні туру», – зазначила співачка.

    Також Лорак поділилася своїми враженнями і емоціями від концерту, який відбувся влітку в Одесі. «Мої виступи на батьківщині були довгоочікуваними, але я не очікувала, що відбудеться одразу два концерти з аншлагом. Мені здається, що якби було заявлено п'ять концертів, то ми б продали квитки на всі п'ять. Величезна черга людей стояла на вулиці, ми довго не виходили на сцену і чекали, щоб усі могли зайняти свої місця. Деякі глядачі просто купували вхідні квитки, щоби потрапити всередину, і стояли в проходах. І це мене дуже зворушило. Торкнулася їхня любов довжиною в 25 років, яка, повірте мені, взаємна», – розповіла співачка.

    Раніше Ані Лорак вперше розповіла, яка подія в Україні змусила її піти до психолога.

    Нагадаємо, на початку січня Лорак анонсувала тур Україною. Раніше Лорак зняла кліп на українськомовну пісню.

    До слова, раніше у Москві зірвали концерт Ані Лорак. До неї пришли люди з вимогою сплатити податки.

    Як повідомлялося співачка Ані Лорак, яка проміняла Україну на життя в країні-агресорі Росії, вперше за сім років дала інтерв'ю українському телеканалу. Вона поспілкувалася з журналістами програми «ЖВЛ».

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    Теги: реванш Ани Лорак співачка концерт
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    Опальна Лорак розповіла, якими піснями повертатиме українську аудиторію