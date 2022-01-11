Продаж нерухомості у 2022 році: які податки зросли

Цього року запрацювали нові правила оподаткування операцій з нерухомістю

З прибутку, отриманого від продажу третього та наступних об'єктів житлової нерухомості протягом року, продавець тепер має сплатити не 5%, а 18%

З 1 січня 2022 року в Україні змінено ставки податку від продажу об’єктів нерухомості. Відповідні зміни були внесені до Податкового кодексу на підставі Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» від 30 листопада 2021 року.

Так, встановлено ставку у розмірі 18%, а не 5%, від вартості об’єкта нерухомості на дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного (податкового) року:

житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи об’єкт незавершеного будівництва таких об’єктів, земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці);

земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначені статтею 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення;

земельної ділянки сільськогосподарського призначення, безпосередньо отриманої платником податку у власність у процесі приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій або приватизації земельних ділянок, які перебували у користуванні такого платника, або виділеної в натурі (на місцевості) власнику земельної частки (паю), а також таких земельних ділянок, отриманих платником податку у спадщину.

Другого та наступних об’єктів нерухомості, не зазначених у пункті 172.1 Податкового кодексу.

Ставка податку у розмірі 5% поширюється на випадки продажу протягом звітного (податкового) року:

Другого об’єкта нерухомості, із зазначених у пункті 172.1 Податкового кодексу України, або від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного у цьому пункті.

Третього та наступних об’єктів нерухомості у вигляді отриманих у спадщину об’єктів нерухомості.

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