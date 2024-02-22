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Історик Грицак: Я знаю, що таке реальний Бандера

Катерина Іванова
glavcom.ua
Історик Грицак: Я знаю, що таке реальний Бандера
Грицак: «Половину свого життя Бандера провів поза Україною, багато часу провів в ув’язненні, тому Бандера мало собі реально уявляв, що робилося на той час в Україні»
фото: УП

«Як громадянин я не буду чіпати цього міфу, тим більше у часи війни»

Міф про Бандеру – це міф про супротив України ворогу. Таку думку висловив відомий історик Ярослав Грицак в інтерв'ю «Главкому».

За словами Грицака, українцям доведеться переоцінити значення Степана Бандери у процесі зближення з Європою, так як це неминучий процес.

«Я історик, я встиг зустріти багатьох людей, які знали Бандеру. І з їхніх оповідей знаю, що таке реальний Бандера, а що таке міф про Бандеру. Але як громадянин я не буду чіпати цього міфу, тим більше у часи війни. Тому що сучасний міф про Бандеру не токсичний. Міф про Бандеру – це міф про супротив України ворогу», – пояснює науковець.

Ярослав Грицак також порівнює два міфи: про Романа Шухевича та Степана Бандеру. На його думку, міф про Шухевича значно більше відповідає реальності, аніж міф про Бандеру

«Дуже раджу Вам прочитати спогади зв’язкової між Шухевичем і Бандерою – Ірени Козак (Бистрої) «Зродились ми великої години…»: Спогади», – наголошує історик.

Грицак пояснює, що одна з головних різниць між ними обома є та, що половину свого життя Бандера провів поза Україною, і з цієї половини він багато часу провів в ув’язненні, про що мало хто знає. Тому, за словами науковця, Бандера мало собі реально уявляв, що відбувалося на той час в Україні.

Нагадаємо, історик Грицак пояснив, чому деякі європейські нації досі симпатизують Путіну. На його думку, країни, суспільства яких зараз зберігають симпатію до Путіна, – це країни, які досі не переоцінили своє минуле. 

Також відомий український історик назвав видатних осіб, на яких потрібно рівнятися президенту Зеленському. 

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Теги: історія Степан Бандера міф Ярослав Грицак

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