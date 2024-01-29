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Сьогодні в Україні День пам'яті Героїв Крут

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сьогодні в Україні День пам'яті Героїв Крут
Українцям під Крутами вдалося стримати наступ і завдати росіянам значних втрат
фото з відкритих джерел

Бій під Крутами став символом патріотизму і жертовності у боротьбі за державну незалежність

29 січня в Україні відзначається річниця бою під Крутами, який для українського народу став символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі за незалежність.

Бій відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути, за 130 кілометрів на північний схід від Києва під час наступу на Київ військ більшовицької Росії під проводом полковника Михайла Муравйова.

Сьогодні в Україні День пам'яті Героїв Крут фото 1
фото з відкритих джерел

Бій під Крутами: історія

У кінці грудня 1917-го уряд радянської Росії розпочав відкриту агресію проти Української Народної Республіки. Більшовиків дратувало проголошення Україною самостійності, тож Москва створила у Харкові окремий «український червоний уряд», який і оголосив війну незалежній частині держави.

З кінця грудня 1917 року загін Першої Київської юнацької школи ім. Б. Хмельницького під командою сотника Гончаренка обороняв станцію Бахмач, важливий залізничний вузол на кордоні УНР і РСФРР.

27 січня 1918 до них надійшло підкріплення з Києва – 1-ша сотня новоствореного студентського куреня, складена з добровольців – студентів Українського народного університету, київського Університету Святого Володимира, гімназистів старших класів українських гімназій. Вони зайняли оборону біля станції Крути – між Ніжином і Бахмачем, за 130 км від Києва.

Схема бою, виконана сотником Сергієм Горячком
Схема бою, виконана сотником Сергієм Горячком

Вранці 29 січня 1918 розпочався наступ на українські позиції 4-тисячного більшовицького загону червоногвардійців. На залiзничнiй платформi в Крутах перебувало до 520 українських воїнів, юнаків і студентів, озброєних 16 кулеметами та однією гарматою. Росіяни вдесятеро переважали, мали бронепотяг та артилерію.

Сьогодні в Україні День пам'яті Героїв Крут фото 2
ілюстрація: kruty.org.ua

Бій тривав до вечора. Українцям вдалося завдати росіянам значних втрат і стримати наступ до темряви. Потім під тиском ворога більшість підрозділів організовано відступили до ешелонів на станції неподалік і вирушили в бік Києва, руйнуючи за собою залізничні колії

Однак одна студентська чота з 27 хлопців заблукала в темряві й повернулася до станції Крути, яка вже була зайнята більшовиками. Вони потрапили в полон. Хлопців катували, а потім стратили. 

Сьогодні в Україні День пам'яті Героїв Крут фото 3
фото: kruty.org.ua

У березні 1918 року тіла юнаків були перевезені до Києва і урочисто поховані на Аскольдовій могилі. Загалом у бою під Крутами загинуло з української сторони, за різними оцінками, 70-100 осіб. Втрати бiльшовицьких вiйськ сягали 300 воякiв.

Значення бою під Крутами

Бій під Крутами був оборонною операцією, яка зупинила на кілька днів наступ переважних сил ворога. Ця битва символізує патріотизм, стійкість і самопожертву української молоді в боротьбі за державність.

Сьогодні в Україні День пам'яті Героїв Крут фото 4
фото з відкритих джерел

Завдяки звитязі та сміливості українських вояків ворожий наступ більшовиків на Київ був зупинений на кілька днів, доки тривали переговори між Українською Народною Республікою і країнами Четверного союзу. Важливо було, щоб українська столиця перебувала під контролем Центральної Ради. Це сталося й завдяки учасникам бою під Крутами.

Перемовини закінчилися 9 лютого 1918 року підписанням Брестського мирного договору, за яким Четверний союз визнав УНР, а також надав грошову позику і збройну допомогу в боротьбі із зовнішнім агресором в обмін на 60 мільйонів пудів хліба та іншої продукції від УНР.

Вшанування пам’яті героїв Крут

Після здобуття Україною незалежності подвиг героїв Крут зайняв гідне місце в пантеоні національної слави, став символом патріотизму і жертовності у боротьбі за державну незалежність.

На державному рівні цей день почали відзначати з 2003 року. Щорічне вшанування пам’яті Герої Крут закріплено у Постанові Верховної Ради від 16 травня 2013 року «Про відзначення подвигу героїв бою під Крутами».

Пам'ятний хрест Героя Крут на Аскольдовій могилі
Пам'ятний хрест Героя Крут на Аскольдовій могилі
фото: Офіс президента

У 2006 році на залізничній станції Крути відкрили Меморіальний комплекс «Пам’яті героїв Крут». У 2012 році гімназистам і студентам, які загинули у бою під Крутами встановили пам'ятник на Аскольдовій могилі у Києві. Пам'ятник має форму гранітного хреста з тризубом. Також на ньому розміщено цитату з Євангелія від Йоанна: «Найбільша любов – життя покласти за друзів».

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Теги: патріотизм День пам'яті Героїв Крут історія

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