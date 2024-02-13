Маск висміяв інтерв'ю Путіна американському пропагандисту Карлсону

Маск опублікував мем із кадрами з інтерв'ю та підписом, у якому Карлсон нібито запитує Путіна, чому РФ вторглася в Україну

Американський мільярдер Ілон Маск висміяв «історичні відступи» російського диктатора Володимира Путіна американському пропагандисту Такеру Кларксону. Про це Маск написав у Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Маск на своїй сторінці опублікував мем із кадрами з інтерв'ю та підписом, у якому Карлсон нібито запитує Путіна, чому РФ вторглася в Україну. На поставлене запитання диктатор РФ нібито почав шукати «історичні паралелі».

«Я до цього підходжу. Ось бачите, 28 травня 2016 року в зоопарку Цинциннаті застрелили горилу...», – заявив Путін у жартівливій репліці на картинці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін під час нещодавнього інтерв’ю американському пропагандисту Такеру Карлсону не зміг приховати судому у нозі.

Нагадаємо, що Путін розпочав своє інтерв’ю з уроку історії, висуваючи неправдиві твердження про суверенітет України. Російський диктатор вкотре повторив свою версію «появи України», зокрема вказавши, що Україну «створив» Володимир Ленін. Путін також додав, що «сформувалася» Україна вже з волі Йосипа Сталіна за результатами Другої світової війни.

До слова, у двогодинному інтерв'ю колишньому ведучому американського телеканалу Fox News Такеру Карлсону Володимир Путін дуже часто згадував про Німеччину. Крім виправдання зовнішньої політики Гітлера, якого диктатор згадав 16 разів, він міркував і про сучасність. Як підрахували оглядачі німецького видання Bild, слова «Німеччина», «ФРН» та «німці» прозвучали з його вуст понад 20 разів.