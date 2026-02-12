Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках
Головними атрибутами свята вважаються листівки у формі сердечка
Фото: Unsplash

14 лютого святкується найромантичніше свято – День святого Валентина або День усіх закоханих

Традиційно День святого Валентина весь світ святкує 14 лютого. За традицією, закохані проводять цей день разом, готують одне одному різноманітні подарунки та приємні сюрпризи. Головними атрибутами свята вважаються листівки у формі сердечка, м'які іграшки, шоколад і квіти.

День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках фото 1
Фото: Unsplash

Привітання з Днем святого Валентина у прозі

Вітаю з Днем святого Валентина та хочу побажати з любов’ю в серці зустрічати кожен день та на крилах любові летіти до мрії всього життя. Нехай твоє кохання квітне, наче роза у саду, нехай твоя друга половина розділяє з тобою дні і радості, і невдачі, нехай пригоди твого життя будуть романтичними, цікавими, веселими та дивовижними.

***

Вітаю з Днем святого Валентина та бажаю взаємного кохання у житті, нестримної любові до сім’ї, близьких та друзів. Нехай твоє серце жваво б’ється у ритмі щастя. Нехай твої почуття будуть щирими. Нехай твоя душа летить до своєї мрії, а твоя друга половина обов’язково допоможе її здійснити.

***

Вітаю тебе з Днем Валентина. Цей день створений для того, щоб віддавати і приймати любов, малювати сердечка у листівках і дарувати їх найобожнюванішим. Хай буде багато сердечок у душі, нехай завжди панує любов і дарує найпозитивніші емоції.

***

Вітаю тебе з цим найромантичнішим святом – з Днем святого Валентина! Дарую тобі свої найщиріші, теплі побажання! Сьогодні вже відчувається подих весни, не дивлячись на витівки сніжної зими. Вір, наші серця своєю пристрастю, теплотою почуттів, вогнем бажань розтоплять будь-який лід! Я люблю тебе! Надсилаю палкі привітання з Днем Закоханих!

***

Вітаю тебе з Днем Валентина. Цей день створений для того, щоб віддавати і приймати любов, малювати сердечка у листівках і дарувати їх найобожнюванішим. Хай буде багато сердечок у душі, нехай завжди панує любов і дарує найпозитивніші емоції.

***

Вітаю з Днем святого Валентина. Бажаю твоє серце щиро кохало та кохали тебе, щоб твоя любов спроможна була наповнити цей світ дивами та красою. Нехай не буде перешкод та сварок у відносинах з коханою людиною, нехай кожен день проходить з любов’ю до близьких і до самого життя.

Привітання з Днем закоханих у віршах

З Днем святого Валентина!
Хай горить любов нестримно,
Щоб від неї росли крила,
На душі було щасливо.

Хай кохає «половинка»
І дарує валентинки.
В серці хай палає пристрасть
І приносить ласку й ніжність!

***

З Днем святого Валентина!
Хай любов вас не покине,
Буде в вас хай все для щастя:
І обставини, і настрій.

Хай із серця пісня лине
В День святого Валентина.
Хай кохання надихає,
Вогник в серці не згасає.

***

Кохання – це дар, його варто відчути.
Бажаю пізнати це диво сповна.
Воно феєричне, його не забути,
Без нього в житті навіть сенсу нема.

Кохайтесь, кохайте, даруйте кохання,
І вдень, і вночі усім серцем любіть,
І в День всіх закоханих моє вітання
Нехай з найщирішим бажанням летить.

***

З Днем святого Валентина
Я тебе вітаю!
Щоб кохання, мов дитина,
Росло й розквітало!

Щастя, радості й любові,
Світлих днів, достатку,
Щоб усе було чудово,
А життя – мов казка!

***

З Днем святого Валентина
Хочу привітати,
В свято всіх закоханих сьогодні
Хочу побажати,
Щоб палким було кохання,
І гарячими — зізнання,
Поваги, підтримки, радості,
Здоров’я та моря сладості!

***

З Днем святого Валентина,
Накриє щастя хай лавина,
Чекають хай палкі зізнання,
Взаємне, пристрасне кохання!

Тобі бажаю в парі бути,
Щоб не шукать червону руту,
А берегти оте єдине
Своє кохання, що не гине!

***

Привітання у яскравих листівках

День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках фото 2
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках фото 3
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках фото 4
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках фото 5
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках фото 6
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках фото 7
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках фото 8
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках фото 9
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках фото 10
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках фото 11
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках фото 12
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках фото 13
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках фото 14
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках фото 15
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках фото 16
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках фото 17

Читайте також:

Теги: свята соціум релігія традиції свято День Святого Валентина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Архієпископ Америки Елпідофор, екзархом Вселенського Патріархату
Київська митрополія між війною і канонами: інтерв’ю з архієпископом Елпідофором
28 сiчня, 08:55
15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 сiчня, 00:00
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 сiчня, 00:00
Релігійні свята у лютому 2026 року
Церковний календар на лютий 2026 року: Стрітення Господнє та початок Великого посту
29 сiчня, 21:30
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 сiчня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 2 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 2 лютого 2026: традиції та молитва
1 лютого, 22:00
5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 лютого, 00:00
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 лютого, 00:00
11 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Суспільство

День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках
День святого Валентина: історія, традиції та прикмети
День святого Валентина: історія, традиції та прикмети
У Парламенті нардепів примушують здавати аналізи: який вірус шукають
У Парламенті нардепів примушують здавати аналізи: який вірус шукають
На війні загинув військовий та ексдепутат від партії Ляшка Роман Каліш
На війні загинув військовий та ексдепутат від партії Ляшка Роман Каліш
Новий рекорд дальності: українські дрони поцілили Ухтинський НПЗ за 1750 км від кордону
Новий рекорд дальності: українські дрони поцілили Ухтинський НПЗ за 1750 км від кордону
Милованов та Гончаренко обматюкали один одного через скандал навколо «Укрпошти»
Милованов та Гончаренко обматюкали один одного через скандал навколо «Укрпошти»

Новини

В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Сьогодні, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 8 лютого
8 лютого, 06:02

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua