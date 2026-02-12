День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках

14 лютого святкується найромантичніше свято – День святого Валентина або День усіх закоханих

Традиційно День святого Валентина весь світ святкує 14 лютого. За традицією, закохані проводять цей день разом, готують одне одному різноманітні подарунки та приємні сюрпризи. Головними атрибутами свята вважаються листівки у формі сердечка, м'які іграшки, шоколад і квіти.

Фото: Unsplash

Привітання з Днем святого Валентина у прозі

Вітаю з Днем святого Валентина та хочу побажати з любов’ю в серці зустрічати кожен день та на крилах любові летіти до мрії всього життя. Нехай твоє кохання квітне, наче роза у саду, нехай твоя друга половина розділяє з тобою дні і радості, і невдачі, нехай пригоди твого життя будуть романтичними, цікавими, веселими та дивовижними.

***

Вітаю з Днем святого Валентина та бажаю взаємного кохання у житті, нестримної любові до сім’ї, близьких та друзів. Нехай твоє серце жваво б’ється у ритмі щастя. Нехай твої почуття будуть щирими. Нехай твоя душа летить до своєї мрії, а твоя друга половина обов’язково допоможе її здійснити.

***

Вітаю тебе з Днем Валентина. Цей день створений для того, щоб віддавати і приймати любов, малювати сердечка у листівках і дарувати їх найобожнюванішим. Хай буде багато сердечок у душі, нехай завжди панує любов і дарує найпозитивніші емоції.

***

Вітаю тебе з цим найромантичнішим святом – з Днем святого Валентина! Дарую тобі свої найщиріші, теплі побажання! Сьогодні вже відчувається подих весни, не дивлячись на витівки сніжної зими. Вір, наші серця своєю пристрастю, теплотою почуттів, вогнем бажань розтоплять будь-який лід! Я люблю тебе! Надсилаю палкі привітання з Днем Закоханих!

***

Вітаю тебе з Днем Валентина. Цей день створений для того, щоб віддавати і приймати любов, малювати сердечка у листівках і дарувати їх найобожнюванішим. Хай буде багато сердечок у душі, нехай завжди панує любов і дарує найпозитивніші емоції.

***

Вітаю з Днем святого Валентина. Бажаю твоє серце щиро кохало та кохали тебе, щоб твоя любов спроможна була наповнити цей світ дивами та красою. Нехай не буде перешкод та сварок у відносинах з коханою людиною, нехай кожен день проходить з любов’ю до близьких і до самого життя.

Привітання з Днем закоханих у віршах

З Днем святого Валентина!

Хай горить любов нестримно,

Щоб від неї росли крила,

На душі було щасливо.

Хай кохає «половинка»

І дарує валентинки.

В серці хай палає пристрасть

І приносить ласку й ніжність!

***

З Днем святого Валентина!

Хай любов вас не покине,

Буде в вас хай все для щастя:

І обставини, і настрій.

Хай із серця пісня лине

В День святого Валентина.

Хай кохання надихає,

Вогник в серці не згасає.

***

Кохання – це дар, його варто відчути.

Бажаю пізнати це диво сповна.

Воно феєричне, його не забути,

Без нього в житті навіть сенсу нема.

Кохайтесь, кохайте, даруйте кохання,

І вдень, і вночі усім серцем любіть,

І в День всіх закоханих моє вітання

Нехай з найщирішим бажанням летить.

***

З Днем святого Валентина

Я тебе вітаю!

Щоб кохання, мов дитина,

Росло й розквітало!

Щастя, радості й любові,

Світлих днів, достатку,

Щоб усе було чудово,

А життя – мов казка!

***

З Днем святого Валентина

Хочу привітати,

В свято всіх закоханих сьогодні

Хочу побажати,

Щоб палким було кохання,

І гарячими — зізнання,

Поваги, підтримки, радості,

Здоров’я та моря сладості!

***

З Днем святого Валентина,

Накриє щастя хай лавина,

Чекають хай палкі зізнання,

Взаємне, пристрасне кохання!

Тобі бажаю в парі бути,

Щоб не шукать червону руту,

А берегти оте єдине

Своє кохання, що не гине!

***

Привітання у яскравих листівках