Скільки членів екіпажу могло бути на кораблі «Цезар Куніков» – відповідь ВМС

На кораблі, крім екіпажу, могли перебувати морські піхотинці

На знищеному Головним управлінням розвідки України великому десантному кораблі (ВДК) «Цезар Куніков» перебувало щонайменше 60 членів екіпажу. Про це в етері «Еспресо» заявив капітан першого рангу запасу Військово-морських сил (ВМС) України Павло Лакійчук.

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Проте ймовірно, що їх було більше, оскільки на кораблі могли перебувати морські піхотинці, які мали би брати участь у навчаннях Чорноморського флоту РФ.

«Що стосується особового складу на затопленому «Цезар Куніков», том було не менше 60 військовослужбовців. Точніше, від 56 до 64 екіпажу такого типу корабля. Втім, варто наголосити, що це великий десантний корабель, який має ще чотири десантні кубрики на роту морської піхоти. Тому при переїзді з Новоросійська до Севастополя на такий тип корабля додалось ще чимало військовослужбовців. Також, судячи з вибуху, «Цезар Куніков» перевозив боєприпаси», – пояснив Лакійчук.

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За словами Лакійчука, вірогідність того, що хтось з екіпажу вижив після ураження корабля дуже низька.

«ВДК «Цезар Куніков» мав залучатись до навчань Чорноморського флоту РФ, які зараз проходять. Тому, цілком ймовірно, що морські піхотинці все ж були на цьому кораблі. Зокрема, понад 120 осіб. Все ж кількість не має такого великого значення. Всі, хто був на цьому кораблі пішли на дно разом з судном», – додав він.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 лютого, у Чорному морі дрони Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков». Це була операція розвідки, в результаті атаки великий десантний корабель «Цезар Куніков» затонув.

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Українська розвідка повідомила, що більшість членів екіпажу великого десантного корабля «Цезар Куніков» загинули. Хоча раніше неофіційні російські джерела, які підтверджували ліквідацію судна, заявляли, що морякам вдалося врятуватися.

Соцмережі не забарились і почали продукувати меми на тему затоплення ворожого корабля у День Святого Валентина. Також на створення мемів повпливала і назва корабля.