В Україні зареєстровано перший автомобіль, надрукований на 3D-принтері
При конструюванні Urbee 2 було використано близько 50 елементів, які створювали за допомогою 3D-друку з ABS-пластику протягом 2500 годин
Першим надрукованим на 3D-принтері електромобілем, який зареєстрували в Україні, став Urbee 2S. Про це повідомляє AUTO-Consulting.
Невідомий покупець привіз та зареєстрував в Україні свій Urbee 2S, як квадроцикл 2018 року випуску. Хоча його історія ще на п‘ять років старіша.
Перший у світі функціональний автомобіль створений за допомогою 3D-друку виник у співпраці трьох компаній: KOR EcoLogic, RedEye On Demand і Stratsys. Перше покоління автомобілів Urbee, оснащених 5-сильним гібридним приводом, було продемонстровано ще у 2010 році.
Urbee став функціональним концептом, який зміг долати понад 300 кілометрів шляху з витратою 3,8 літра пального, однак, на жаль, у зв’язку з тим, що кузов був занадто крихким, реалізацію проєкту серійного виробництва автомобіля Urbee довелося відкласти.
Легкий (550 кг) аеродинамічний триколісний двомісний гібрид приводиться в рух парою 36-вольтових електромоторів номінальною потужністю 4 к.с. і піковою – 8 к.с., які живляться блоком акумуляторних батарей ємністю 7,6 кВт-год. При підключенні до побутової розетки відновлення заряду акумуляторів займає близько 6 годин. Чотиритактний двигун внутрішнього згоряння потужністю 10 к.с. працює як генератор, що забезпечує підзаряджання акумуляторів, а також дає змогу підтримувати постійну швидкість у 110 км/год.
При конструюванні Urbee 2 було використано близько 50 елементів, які створювали за допомогою 3D-друку з ABS-пластику протягом 2500 годин.
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