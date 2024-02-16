В Україні зареєстровано перший автомобіль, надрукований на 3D-принтері

При роботі виключно в електричному режимі на одному заряді акумуляторів Urbee 2 здатний долати близько 64 км за умови руху на максимальній швидкості

При конструюванні Urbee 2 було використано близько 50 елементів, які створювали за допомогою 3D-друку з ABS-пластику протягом 2500 годин

Першим надрукованим на 3D-принтері електромобілем, який зареєстрували в Україні, став Urbee 2S. Про це повідомляє AUTO-Consulting.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Невідомий покупець привіз та зареєстрував в Україні свій Urbee 2S, як квадроцикл 2018 року випуску. Хоча його історія ще на п‘ять років старіша.

Перший у світі функціональний автомобіль створений за допомогою 3D-друку виник у співпраці трьох компаній: KOR EcoLogic, RedEye On Demand і Stratsys. Перше покоління автомобілів Urbee, оснащених 5-сильним гібридним приводом, було продемонстровано ще у 2010 році.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Urbee 2 фото: autoconsulting.com.ua

Urbee став функціональним концептом, який зміг долати понад 300 кілометрів шляху з витратою 3,8 літра пального, однак, на жаль, у зв’язку з тим, що кузов був занадто крихким, реалізацію проєкту серійного виробництва автомобіля Urbee довелося відкласти.

Легкий (550 кг) аеродинамічний триколісний двомісний гібрид приводиться в рух парою 36-вольтових електромоторів номінальною потужністю 4 к.с. і піковою – 8 к.с., які живляться блоком акумуляторних батарей ємністю 7,6 кВт-год. При підключенні до побутової розетки відновлення заряду акумуляторів займає близько 6 годин. Чотиритактний двигун внутрішнього згоряння потужністю 10 к.с. працює як генератор, що забезпечує підзаряджання акумуляторів, а також дає змогу підтримувати постійну швидкість у 110 км/год.

Оскільки автомобіль дуже низький, потрапити в салон вдасться тільки, якщо відкинути передню лобову частину autoconsulting.com.ua

При конструюванні Urbee 2 було використано близько 50 елементів, які створювали за допомогою 3D-друку з ABS-пластику протягом 2500 годин.

Нагадаємо, робот-кур’єр втік з місця ДТП у Фінляндії. У поліції зазначили, що такий інцидент перший у їх роботі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомляє фінський ресурс, мешканець Гельсінкі побачив, як робот-кур’єр, який доставляв їжу клієнтам мережі продуктових магазинів S Group, зісковзнув із покритого льодом та снігом тротуару та врізався у припаркований автомобіль.

Стало відомо, що відразу п'ять китайських моделей авто пішли з Росії у січні. Марка Changan масово скоротила представлений у Росії модельний ряд.