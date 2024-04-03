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ISW назвав, скільки окупанти захопили кілометрів території України за 2024 рік

Наталія Порощук
glavcom.ua
ISW назвав, скільки окупанти захопили кілометрів території України за 2024 рік
фото ілюстративне

ISW зазначає, що Україна змушена економити боєприпаси та приділяти пріоритет обмеженим ресурсам для критичних ділянок фронту

Росія захопила приблизно 305 квадратних кілометрів території України у період з першого січня по перше квітня 2024 року. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив під час селекторної наради з російським військовим керівництвом 2 квітня, що з початку 2024 року російські війська захопили 403 квадратних кілометри території України.

ISW спостерігав лише візуальні докази, які дозволяють інституту підтвердити, що російські сили захопили приблизно 305 квадратних кілометрів у період з першого січня по перше квітня 2024 року.

ISW продовжує оцінювати, що нестача матеріалів змушує Україну економити боєприпаси та приділяти пріоритет обмеженим ресурсам для критичних ділянок фронту. Однак збільшення ризику російського прориву в інших, менш забезпечених секторах, і загальна нестабільність лінії фронту, ніж здається нинішнім відносно повільним темпом просування Росії.

ISW назвав, скільки окупанти захопили кілометрів території України за 2024 рік фото 1
карта: ISW

ISW зазначає, що обмеження матеріальних засобів України також забезпечують гнучкість російських збройних сил у тому, як вони проводять наступальні операції, що може призвести до з’єднання та нелінійних можливостей для російських збройних сил досягти значних операційних успіхів у майбутньому.

Нагадаємо, що раніше ISW назвав напрямки, на яких наступають окупанти: поблизу Авдіївки та на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області. 

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Теги: війна окупанти росія росіяни Україна українці ЗСУ військові

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