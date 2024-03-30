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Росія змінила тактику обстрілів інфраструктури України: аналіз ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росія змінила тактику обстрілів інфраструктури України: аналіз ISW
22 березня росіяни влучили в найбільшу гідроелектростанцію України – Дніпровську ГЕС

Окупанти б'ють по українських гідро- і теплоелектростанціях

Російські окупанти, ймовірно, розширили набір цілей атак на критично важливу інфраструктуру України, включивши до них гідроелектростанції. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Американські експерти нагадали, що під час атак 28-29 березня росіяни обстріляли Канівську та Дністровську ГЕС у Черкаській та Чернівецькій областях. Українські чиновники повідомили, що ворожі удари також були спрямовані по невизначеній критичній інфраструктурі на Івано-Франківщині та Дніпропетровщині. Тим часом російські воєнкори казали, ніби російська армія вдарила по Криворізькій ТЕС і Середньодніпровській ГЕС у Дніпропетровській області. До того ж ворожі удари 22 березня суттєво пошкодили Дніпровську гідроелектростанцію (ТГЕС) у Запоріжжі, через що цей об’єкт, імовірно, деякий час не працюватиме.

Раніше ISW оцінювало, що російські удари по українських енергооб’єктах можуть мати на меті погіршення оборонно-промислового потенціалу України, і російські війська, ймовірно, намагаються використати нестачу українських ракет протиповітряної оборони, щоб знову спробувати зруйнувати енергосистему країни.

«Нова модель російських ударів по українських дамбах і гідроелектростанціях є значним переломом і ескалацією кампанії ударів Росії по Україні. Російські війська раніше не завдавали тривалих ракетних ударів по українських дамбах і гідроелектростанціях», – відмічають аналітики.

Нагадаємо, уночі та зранку 22 березня під масований російський удар потрапили українські енергооб'єкти в низці регіонів України.

Зокрема, під час атаки 22 березня у Дніпровську ГЕС влучили вісім російських ракет. Станція була виведена з ладу. Згодом вдалося відновити рух легкових автомобілів греблею ДніпроГЕС.

Крім того, під час атаки 22 березня росіяни зруйнували одну з найбільших теплових електростанцій Харківщини – Зміївську. 

Теги: росія енергетика обстріл Україна інфраструктура

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