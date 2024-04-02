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Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Переможний сценарій для України

glavcom.ua
«Україна переможе!»
фото з відкритих джерел

Якщо будуть наявні всі компоненти, то переможний сценарій виглядатиме наступним чином...

Будь-який переможний сценарій мусить включати наступні компоненти, при чому всі, а не хоча б один:

  1. Високий бойовий дух. Всі, хто займався бойовими мистецтвами знає, що поразка починається в голові. Як тільки боєць починає допускати, що він програє – він програє. Відбувається падіння мотивації, падіння фізичних сил, і панує страх. Саме це з нами зараз відбувається. Чи можна підняти бойовий дух? Так. Для цього треба принципово змінити інформаційну політику.
  2. Мобілізація додаткових 200 тисяч військових. Це моя оцінка, і я думаю цього досить, щоб зупинити орків на рік-два. Мобілізація саме для оборони, а не для нових великих наступів з нашого боку.
  3. Стабільна західна допомога. Отримання нарешті всієї необхідної зброї без затримок і політичних ігор
  4. Санкції, реально ефективні санкції. Щодня спливає безліч інформації, як Путін обходить санкції. Давно вже пора ввести вторинні санкції на китайські та індійські компанії, які працюють на Заході, за отримання не конкурентної переваги у вигляді санкційної російської нафти.

Якщо будуть наявні ці чотири компоненти, то переможний сценарій виглядатиме наступним чином. Ми відбиваємо нові великі наступи, завдаючи колосальних втрат російській армії. Після цього ми не переходимо у свій великий контрнаступ, а продовжуємо вибивати орків на лінії зіткнення, без великих проривів фронту. Ціль продовжувати завдавати втрати, навіть якщо вони перестають атакувати, але не нести значних втрат самим. Паралельно з цим, опустити разом з Заходом реальну «залізну завісу». Ізоляція Путіна має стати тотальною. Хоче Путін робити Північну Корею – ок, але тоді нехай і живуть як у Північній Кореї.

За цих обставин через 2-3 роки у РФ наступить крах, оскільки перенапруга від військових дій і колосальних санкцій зруйнує економіку. Путін старий і без наступника, це будуть додаткові фактори внутрішніх трансформацій РФ. Я не вірю у те, що він знайде наступника, оскільки вся збудована ним система залежить тільки від нього одного.

РФ впадає у внутрішню кризу, з якої не можливо вийти без зовнішньої допомоги Заходу. Розпочинаються мирні переговори, за якими вони виходять з України, засуджують злочини Путіна, платять репарації. За це з них знімають санкції і знову пускають за міжнародний стіл.

Всі інші сценарії, на жаль, ще більше фантастичні.

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Теги: війна політика Україна перемога

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