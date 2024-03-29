Україна повернула тіла 121 загиблого захисника

Після ідентифікації тіла оборонців передадуть родинам для гідного поховання

Україна повернула тіла 121 загиблого військового. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

«Зокрема, вдалося репатріювати 12 тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку, 107 полеглих воїнів з Донецького напрямку та двох захисників із Запорізького напрямку», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після ідентифікації тіла оборонців передадуть родинам для гідного поховання.

Полеглих повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ДСНС України та іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України.

Нагадаємо, у січні Україна повернула тіла ще 77 військовослужбовців, які віддали свої життя, захищаючи свободу та незалежність нашої країни.

25 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що близько 31 тис. захисників загинули під час повномасштабної війни Росії проти України. Точне число загиблих цивільних наразі невідоме.

Триває 765-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 16 ракетних та 131 авіаційний удар, здійснив 128 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed та крилаті ракети різних типів. Дані щодо даної атаки уточнюються.