Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна повернула тіла 121 загиблого захисника

Катерина Іванова
glavcom.ua
Україна повернула тіла 121 загиблого захисника
ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла до визначених державних установ
фото: RFE / PL

Після ідентифікації тіла оборонців передадуть родинам для гідного поховання

Україна повернула тіла 121 загиблого військового. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

«Зокрема, вдалося репатріювати 12 тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку, 107 полеглих воїнів з Донецького напрямку та двох захисників із Запорізького напрямку», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після ідентифікації тіла оборонців передадуть родинам для гідного поховання.

Полеглих повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ДСНС України та іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України.

Нагадаємо, у січні Україна повернула тіла ще 77 військовослужбовців, які віддали свої життя, захищаючи свободу та незалежність нашої країни. 

25 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що близько 31 тис. захисників загинули під час повномасштабної війни Росії проти України. Точне число загиблих цивільних наразі невідоме.

Триває 765-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 16 ракетних та 131 авіаційний удар, здійснив 128 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed та крилаті ракети різних типів. Дані щодо даної атаки уточнюються.

Читайте також: Мінветеранів повідомило, коли почнуться поховання на Національному військовому кладовищі
Теги: війна військові поховання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Хлопчик спав в обіймах». Що відомо про загиблу матір з немовлям внаслідок удару по Одесі
«Хлопчик спав в обіймах». Що відомо про загиблу матір з немовлям внаслідок удару по Одесі
3 березня, 00:50
Обмеження вводять у місті, де діє Хмельницька АЕС
У місті на Хмельниччині вводять нові обмеження на в’їзд
2 березня, 10:42
Держархів хоче систематизувати інформацію від очевидців воєнних злочинів Росії та безпосередніх учасників бойових дій
Міноборони збирає воєнні фото і відео: як долучитися
2 березня, 13:59
Повітряні сили повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб
У Сумах пролунав вибух
8 березня, 17:09
Тим, хто не вірить, що війна може прийти на територію НАТО, варто читати підручники історії
Кулеба дав пораду тим, хто не вірить у можливий напад РФ на НАТО
9 березня, 01:20
Україна очікує ухвалення остаточного рішення на наступному засіданні Ради ЄС
Посли ЄС схвалили €5 млрд на закупівлю зброї Україні
13 березня, 19:20
Комплекс росіян «ЛЕЕР-3» з повітря може обчислити серійний номер телефону і номер сім-карти
Як поводитися з мобільними на фронті. Військовий експерт з радіозв’язку дав ключові поради
27 березня, 15:43
НАТО не планує відправляти своїх військових в Україну
Адмірал НАТО відповів, чи відправить Альянс війська в Україну
23 березня, 11:51
З першого разу зачистити острів не вийшло
Розвідка розкрила, з якого разу вдалося звільнити острів Зміїний
24 березня, 23:59

Події в Україні

Україна повернула тіла 121 загиблого захисника
Україна повернула тіла 121 загиблого захисника
Сирський пояснив, чому Харків стане для росіян фатальним містом
Сирський пояснив, чому Харків стане для росіян фатальним містом
Загибель помічника Залужного: ДБР завершило розслідування щодо офіцера
Загибель помічника Залужного: ДБР завершило розслідування щодо офіцера
Удари РФ по Україні: Міненерго випустило важливу заяву
Удари РФ по Україні: Міненерго випустило важливу заяву
Зруйновані дахи та стіни будинків: наслідки обстрілу на Київщині
Зруйновані дахи та стіни будинків: наслідки обстрілу на Київщині
Росія вдарила ракетами по Прикарпаттю: ціль ворога – об'єкт критичної сфери
Росія вдарила ракетами по Прикарпаттю: ціль ворога – об'єкт критичної сфери

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Посольство Казахстану закликало своїх громадян залишити Україну
16K
Танки ще однієї країни виявилися непридатними для війни в Україні
15K
За яких умов евакуюватимуть Харків? Відповідь голови ОВА
12K
Пропаганда РФ пробралася на українські телеканали – Центр стратегічних комунікацій
11K
Теракт у «Крокусі». Росія почала масово депортувати з країни вихідців з Таджикистану
8578
Військовому довелося їхати у тамбурі потяга: причина обурила суспільство

Новини

Масована атака на Україну, вибухи в Білгороді: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
В Україні було оголошено повітряну тривогу: ворог атакував ракетами і «шахедами»
Сьогодні, 06:14
Дощі, подекуди сильний вітер: прогноз погоди на 29 березня
Сьогодні, 05:20
У Києві повітряна тривога тривала понад 30 хвилин
Сьогодні, 02:39
День фокусника. Які свята відзначаємо 29 березня
Сьогодні, 00:19
Заборона на експорт газу створює перешкоди для інвестицій у видобуток – нардеп
Вчора, 18:10

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua