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Внаслідок російського удару по Харкову виникла величезна пожежа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Внаслідок російського удару по Харкову виникла величезна пожежа
Окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Як повідомила місцева влада, внаслідок російського удару по Харкову є поранені

У Харкові сьогодні, 20 березня, близько 13:00 пролунав вибух. У місті та області досі оголошена повітряна тривога.

«Окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють всі профільні служби», – повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Очевидці повідомляють про стовп диму в районі промислової зони.

Також пожежу у Харкові внаслідок влучання підтвердив міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що внаслідок російського удару є поранені, а їхню кількість встановлюють.

Нагадаємо, о 12:20 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом о 12:46 у Києві та області, а також на Черкащині оголосили відбій небезпеки. Натомість тривога триває у низці областей.

Як повідомлялося, уночі 20 березня російське місто Енгельс у Саратовській області, яке розташоване на відстані близько 600 км від кордону з Україною, атакували безпілотники. Це була робота Головного управління розвідки Міноборони.

До слова, триває 756-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Найчастіше ворог атакував Новопавлівський напрямок.

Теги: війна Харків обстріл пожежа окупанти

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