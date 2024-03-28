Київ скликав надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО

Основною причиною засідання стали щоденні обстріли української критичної інфраструктури

Сьогодні, 28 березня, відбулось засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів. Говори про обстріли Росії української критичної інфраструктури. Про це йдеться на Facebook-сторінці Місії України при НАТО.

Як відзначає пресслужба, засідання було скликане за ініціативи української сторони.

Під час засідання міністр оборони Рустем Умєров проінформував союзників про наслідки терористичних ударів Росії, а також заходи з реагування, які вживаються Україною.

Також голова міністерства закликав країни-члени НАТО надати Україні додаткові системи протиповітряної та протиракетної оборони й боєприпаси до них.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 28 березня, в Одесі пролунали вибухи одразу після того, як в області було оголошено повітряну тривогу.

До слова, Харків вночі 28 березня був атакований російськими військами.

Триває 764-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну застосувавши БпЛА типу «Shahed». Дані щодо цієї атаки уточнюються.