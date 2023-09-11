Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хто отруїв Ющенка? Телеведучий Іванов назвав низку журналістів агентами ФСБ та втрапив у скандал

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Хто отруїв Ющенка? Телеведучий Іванов назвав низку журналістів агентами ФСБ та втрапив у скандал
Іванов назвав «Еспресо» та низку інших каналів «викинутими з інформаційного простору»
фото з відкритих джерел

Сергій Іванов назвав агентами ФСБ та звинуватив в отруєнні Ющенка Віталія Портникова, Мирославу Барчук та Сергія Руденка

Телеведучий і блогер Сергій Іванов у своєму розслідуванні про нібито проросійську діяльність голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, депутата від «Слуги народу» Данила Гетманцева, зокрема, заявив про причетність українських журналістів Сергія Руденка, Віталія Портникова й Мирослави Барчук до отруєння третього президента України Віктора Ющенка.

Інфографіку під назвою «Агенти ФСБ – учасники отруєння Ющенка» показали на перших хвилинах матеріалу про Гетманцева, який вийшов на каналі «Ісландія» 7 вересня.

Іванов назвав Віталія Портникова, Мирославу Барчук та Сергія Руденка агентами ФСБ
Іванов назвав Віталія Портникова, Мирославу Барчук та Сергія Руденка агентами ФСБ
фото: скріншот

Зокрема, Сергій Іванов назвав «Еспресо» та низку інших телеканалів наведених в інфографіку причетними певною мірою до отруєння Ющенка, а також «викинутими з інформаційного простору».

На звинувачення Іванова відреагувала ведуча телеканалу «Еспресо».

На розслідування Іванова відреагувала журналістка «Еспресо»
На розслідування Іванова відреагувала журналістка «Еспресо»
фото: скріншот

«Судячи з тексту фрагмента, весь «Еспресо» брав участь в отруєнні Ющенка. Що «Еспресо» не існувало в 2004 році, то дрібниці. Хоча Сергій Іванов міг би це й знати, коли сам влаштовувався на «Еспресо» працювати, що з’явилося «Еспресо» в 2013 році. Але то вже таке. Після трьох шановних колег, які, за версією Іванова, отруїли Ющенка, вже якось не дивно, що у Сергія Ющенка травив ще й неіснуючий тоді телеканал.. Цікаво, це у Сергія Іванова заздрість до талановитих колег? Чи, ой невже!?, замовлення «мочити» Портникова, Руденка і Барчук за їх погляди і публічну діяльність? Ця атака Сергія Іванова на журналістів і «Еспресо» якраз після того, як ГУР розказало, що росіяни розгорнули кампанію з провокування внутрішнього розколу в суспільстві і дискредитації українських політиків та суспільних діячів. До речі, паралельно з Івановим чомусь згадала про Ющенка і російська наймичка Діана Панченко. Дивна спільна методичка», – написала Ольга Лень.

Користувачі соцмереж відреагували та прокоментували розслідування Іванова.

Користувачі прокоментували розслідування Іванова
Користувачі прокоментували розслідування Іванова
фото: скріншот
Користувачі прокоментували розслідування Іванова
Користувачі прокоментували розслідування Іванова
фото: скріншот
Користувачі прокоментували розслідування Іванова
Користувачі прокоментували розслідування Іванова
фото: скріншот
Користувачі прокоментували розслідування Іванова
Користувачі прокоментували розслідування Іванова
фото: скріншот

Зазначимо, Сергій Іванов народився в 1976 році в місті Зимогір'я Луганської області. Після школи вступив до Східноукраїнського університету, який закінчив в 1998 році за спеціальністю «правознавство», ставши юристом.

Ще у 2009 році Іванов почав вести авторську колонку і був шеф-редактором місцевого луганського видання «Східний варіант». Також у нього був блог «applecrysis» на Луганському порталі «ТОП» і в Livejournal.

У 2014 році Іванов почав співпрацю з «Українською правдою», але в листопаді 2015 припинив спільну діяльність. Іванов звинуватив власницю «Української правди» Олену Притулу і журналіста видання Сергія Лещенка в інформаційних вкидання і виконанні «замовлень» російського олігарха Костянтина Григоришина, а через нього – і держави-агресора Росії.

У 2016 році Іванов деякий час очолював портал «Еспресо TV», а потім почав роботу на телеканалі «1 + 1», де до 2019 року разом з Наталією Мосейчук вів програму «Право на владу».

З 2019 року Іванов веде авторську програму «Антиподи», яка виходить на YouTube-каналі ISLND TV.

Нагадаємо, 5 вересня 2004 року Ющенко, бувши кандидатом в президенти, зустрічався з керівництвом СБУ, після чого відчув нездужання і 10 вересня був госпіталізований у віденську клініку. Лікарі заявили, що Ющенко отруєний діоксином, причому отрута потрапила в організм пацієнта приблизно за п'ять днів до госпіталізації. Пізніше було проведено низку експертиз. Повторна експертиза в кінці травня 2006 року підтвердила факт наявності діоксину в організмі Ющенка.

Теги: ЗМІ розслідування журналіст Сергій Іванов блогер

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олексій Арестович
На Арестовича подали заяву в СБУ через його скандальну заяву про українців
17 серпня, 06:38
ЗСУ просунулись на кількох напрямках – ISW
ЗСУ просунулись на кількох напрямках – ISW
31 серпня, 04:23
26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані
Підрив «Північних потоків»: німецькі слідчі вірять в український слід у справі
26 серпня, 07:06
Українські чоловіки не бажають служити у лавах армії і масово тікають до Німеччини
Скільки українських чоловіків виїхали до Німеччини з початку війни: шокуюча статистика
1 вересня, 20:31
У Києві застрелився полковник СБУ
У Києві знайдено мертвим полковника СБУ у власному кабінеті
28 серпня, 18:11
За словами Клименка, аналізувати події в Дніпрі необхідно на холодну голову після того, як емоції встигли улягтись
Смертельна стрілянина у Дніпрі: міністр МВС відреагував
30 серпня, 18:07
Коломойському оберуть запобіжний захід у Шевченківському райсуді
Коломойський приїхав до Шевченківського райсуду Києва
2 вересня, 18:57
Наразі у декількох областях здійснюються понад 20 обшуків
Зловживання на відновленні енергетичної інфраструктури: СБУ проводить низку обшуків
5 вересня, 11:27
«Не розуміє, що таке Україна»: репер Yarmak різко висловився про виступи Лободи для військових
«Не розуміє, що таке Україна»: репер Yarmak різко висловився про виступи Лободи для військових
Вчора, 13:22

Суспільство

В Умані запрацював особливий режим в'їзду/виїзду через свято Рош га-Шана
В Умані запрацював особливий режим в'їзду/виїзду через свято Рош га-Шана
Хто отруїв Ющенка? Телеведучий Іванов назвав низку журналістів агентами ФСБ та втрапив у скандал
Хто отруїв Ющенка? Телеведучий Іванов назвав низку журналістів агентами ФСБ та втрапив у скандал
НАЗК назвало область з найбільшою кількістю корупційних справ
НАЗК назвало область з найбільшою кількістю корупційних справ
Масова роздача повісток на вулицях України: ТЦК назвали причину
Масова роздача повісток на вулицях України: ТЦК назвали причину
Чи має президент відповідати за корупцію в уряді? Соціологи з'ясували думку громадян
Чи має президент відповідати за корупцію в уряді? Соціологи з'ясували думку громадян
Хто з українців може повторно отримати повістку: роз'яснення
Хто з українців може повторно отримати повістку: роз'яснення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Український воїн повів на окупантів танк-камікадзе
62K
Про залучення до війни населення України
25K
Вибухи у Кривому Розі, атака безпілотників на Білгород: головне за ніч
24K
Буданов назвав єдиний варіант закінчення війни
22K
Шустер переконує, що Путін помре ще до кінця року
18K
Масова роздача повісток на вулицях України: ТЦК назвали причину

Новини

Дії ООН щодо Зернової угоди заохочують РФ до продовження війни – Подоляк
Сьогодні, 14:44
Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
Сьогодні, 07:13
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 11 вересня
Сьогодні, 04:59
11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Атака на Суми: у результаті ракетного удару є загибла
9 вересня, 10:10
Україна може отримати ракети Atacms, окупанти змінюють тактику: головне за ніч
9 вересня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту