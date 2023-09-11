Хто отруїв Ющенка? Телеведучий Іванов назвав низку журналістів агентами ФСБ та втрапив у скандал

Сергій Іванов назвав агентами ФСБ та звинуватив в отруєнні Ющенка Віталія Портникова, Мирославу Барчук та Сергія Руденка

Телеведучий і блогер Сергій Іванов у своєму розслідуванні про нібито проросійську діяльність голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, депутата від «Слуги народу» Данила Гетманцева, зокрема, заявив про причетність українських журналістів Сергія Руденка, Віталія Портникова й Мирослави Барчук до отруєння третього президента України Віктора Ющенка.

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Інфографіку під назвою «Агенти ФСБ – учасники отруєння Ющенка» показали на перших хвилинах матеріалу про Гетманцева, який вийшов на каналі «Ісландія» 7 вересня.

Іванов назвав Віталія Портникова, Мирославу Барчук та Сергія Руденка агентами ФСБ фото: скріншот

Зокрема, Сергій Іванов назвав «Еспресо» та низку інших телеканалів наведених в інфографіку причетними певною мірою до отруєння Ющенка, а також «викинутими з інформаційного простору».

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На звинувачення Іванова відреагувала ведуча телеканалу «Еспресо».

На розслідування Іванова відреагувала журналістка «Еспресо» фото: скріншот

«Судячи з тексту фрагмента, весь «Еспресо» брав участь в отруєнні Ющенка. Що «Еспресо» не існувало в 2004 році, то дрібниці. Хоча Сергій Іванов міг би це й знати, коли сам влаштовувався на «Еспресо» працювати, що з’явилося «Еспресо» в 2013 році. Але то вже таке. Після трьох шановних колег, які, за версією Іванова, отруїли Ющенка, вже якось не дивно, що у Сергія Ющенка травив ще й неіснуючий тоді телеканал.. Цікаво, це у Сергія Іванова заздрість до талановитих колег? Чи, ой невже!?, замовлення «мочити» Портникова, Руденка і Барчук за їх погляди і публічну діяльність? Ця атака Сергія Іванова на журналістів і «Еспресо» якраз після того, як ГУР розказало, що росіяни розгорнули кампанію з провокування внутрішнього розколу в суспільстві і дискредитації українських політиків та суспільних діячів. До речі, паралельно з Івановим чомусь згадала про Ющенка і російська наймичка Діана Панченко. Дивна спільна методичка», – написала Ольга Лень.

Користувачі соцмереж відреагували та прокоментували розслідування Іванова.

Користувачі прокоментували розслідування Іванова фото: скріншот

Користувачі прокоментували розслідування Іванова фото: скріншот

Користувачі прокоментували розслідування Іванова фото: скріншот

Користувачі прокоментували розслідування Іванова фото: скріншот

Зазначимо, Сергій Іванов народився в 1976 році в місті Зимогір'я Луганської області. Після школи вступив до Східноукраїнського університету, який закінчив в 1998 році за спеціальністю «правознавство», ставши юристом.

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Ще у 2009 році Іванов почав вести авторську колонку і був шеф-редактором місцевого луганського видання «Східний варіант». Також у нього був блог «applecrysis» на Луганському порталі «ТОП» і в Livejournal.

У 2014 році Іванов почав співпрацю з «Українською правдою», але в листопаді 2015 припинив спільну діяльність. Іванов звинуватив власницю «Української правди» Олену Притулу і журналіста видання Сергія Лещенка в інформаційних вкидання і виконанні «замовлень» російського олігарха Костянтина Григоришина, а через нього – і держави-агресора Росії.

У 2016 році Іванов деякий час очолював портал «Еспресо TV», а потім почав роботу на телеканалі «1 + 1», де до 2019 року разом з Наталією Мосейчук вів програму «Право на владу».

З 2019 року Іванов веде авторську програму «Антиподи», яка виходить на YouTube-каналі ISLND TV.

Нагадаємо, 5 вересня 2004 року Ющенко, бувши кандидатом в президенти, зустрічався з керівництвом СБУ, після чого відчув нездужання і 10 вересня був госпіталізований у віденську клініку. Лікарі заявили, що Ющенко отруєний діоксином, причому отрута потрапила в організм пацієнта приблизно за п'ять днів до госпіталізації. Пізніше було проведено низку експертиз. Повторна експертиза в кінці травня 2006 року підтвердила факт наявності діоксину в організмі Ющенка.