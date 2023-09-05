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СБУ проводить низку обшуків у декількох областях України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ проводить низку обшуків у декількох областях України
Наразі у декількох областях здійснюються понад 20 обшуків
фото ілюстративне

Обшуки стосується зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України

Сьогодні, 5 вересня, Служба безпеки України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора проводить низку обшуків у декількох областях України. Обшуки стосуються розслідування зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє LB.ua із посиланням на відповідь СБУ на запит.

«Співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводять слідчі заходи у рамках раніше відкритого кримінального провадження, що стосується зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України. Наразі у декількох областях здійснюються понад 20 обшуків», – заявили виданню у відомстві.

Заначимо, що вранці про обшуки в себе вдома заявив виконувач обов'язків міського голови Чернігова, секретар міськради Олександр Ломако. Стосовно його заступника ведеться слідство щодо розкрадання коштів на закупівлі генератора для ТЕЦ, пошкодженої обстрілами росіян.

Він додав, що, ймовірно, обшуки стосуватимуться покупки трансформатора, який Чернігів придбав, щоб врятуватися взимку після обстрілів енергосистеми міста.

Теги: прокурор слідство розслідування Чернігів Олександр Ломако СБУ обшук

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