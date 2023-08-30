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Смертельна стрілянина у Дніпрі: міністр МВС відреагував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Смертельна стрілянина у Дніпрі: міністр МВС відреагував
За словами Клименка, аналізувати події в Дніпрі необхідно на холодну голову після того, як емоції встигли улягтись
фото: пресслужба поліції

Ігор Клименко:  «Якщо окремі громадяни житимуть в анархії та вважатимуть себе понад Законом, а поліція не зможе виконувати свої функції, українське суспільство чекають дуже темні часи»

Смертельна стрілянина у Дніпрі за участі поліцейського є серйозним прецедентом. Про це заявив голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

За словами Клименка, аналізувати події в Дніпрі необхідно на холодну голову після того, як емоції встигли улягтись. Слідство щодо стрілянини наразі триває й саме воно пізніше дасть відповіді на основні запитання.

«Однак є речі очевидні. Якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства, поводитися відповідно до встановлених норм і однозначно – не бити поліцейських. Більш того, навчати законослухняності своїх дітей», – зауважив Клименко.

Як відзначив міністр, ситуація, яка склалась в Дніпрі, є серйозним прецедентом. Сьогодні українці живуть у воєнний час, який не завжди є стабільним, однак контрольованим саме завдяки зусиллям правоохоронних органів.

«Якщо окремі громадяни житимуть в анархії та вважатимуть себе понад Законом, а поліція не зможе виконувати свої функції, українське суспільство чекають дуже темні часи», – додав міністр внутрішніх справ.

Нагадаємо, ввечері 29 серпня, у ЗМІ з'явилась інформація щодо стрілянини за участі поліцейських у місті Дніпро. Внаслідок інциденту загинув чоловік.

Водієм Jaguar, як свідчать камери спостереження, виявився місцевий підприємець 38-річний Джумбері Джумберович Сілогава. Чоловік був батьком двох синів та мав бізнес у Дніпрі з областю. Під час інциденту чоловік в авто перебував із жінкою та двома дітьми. Одночасно з цим з’явилось припущення, що то була його дружина. Проте ексдружина загиблого чоловіка Наталія Сілогава заявила, що в автівці перебувала не вона, а його коханка.

Патрульний, який застрелив Сілогаву, родом із Кременчука, де й починав службу в патрульній поліції. Його батько працював у податковій, започаткував власний ресторанний бізнес, згодом помер через хворобу. Зараз рестораном керує його вдова. Поліцейський наразі затриманий, ДБР проводить розслідування. Також журналіст Ігор Мосійчук повідомив, що у Дніпрі відсторонили від роботи керівників патрульної поліції Дніпропетровщини та керівників управління внутрішньої безпеки Нацполіції.

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Теги: міністр Дніпро розслідування поліція Ігор Клименко стрілянина

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