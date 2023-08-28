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У Києві знайдено мертвим полковника СБУ у власному кабінеті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві знайдено мертвим полковника СБУ у власному кабінеті
У Києві застрелився полковник СБУ
фото ілюстративне

Повідомляється, що у чоловіка виявили вогнепальне поранення голови

У Києві у своєму кабінеті знайдено мертвим полковника Служби безпеки України. Про це повідомила пресслужба СБУ в коментарі «Українській правді».

«Обставини смерті співробітника СБУ досліджуються у рамках кримінального провадження, яке розслідують слідчі Національної поліції України. Служба безпеки України висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого співробітника. Спецслужба надає максимальне сприяння Нацполіції для повного, об’єктивного та неупередженого розслідування», - йдеться у повідомленні.

Також джерела в правоохоронних органах повідомили, що співробітника СБУ із вогнепальним пораненням голови знайшли у його кабінеті. 

У той же час видання «Телеграф» із посиланням на свої джерела у службі повідомляє, що йдеться про полковника Служби безпеки України Дмитра Бакаєва, який працював заступником начальника управління спецзв’язку.

У виданні зазначають, що Бакаєв нібито вбив себе пострілом у голову з табельного пістолета Макарова ще 25 серпня. А поряд з тілом нібито було знайдено передсмертну записку, яку загиблий адресував голові СБУ Василю Малюку. У записці полковник пояснює своє рішення тим, що на нього тиснуло керівництво. Поряд із тілом було знайдено передсмертну записку у вигляді рапорту, адресовану голові СБУ Василю Малюку. Загиблий Дмитро Бакаєв пояснив своє рішення тиском з боку керівництва. Воно, зокрема, нібито виявлялося у вигляді нестатутних взаємин.

Раніше повідомлялося, що у Кропивницькому знайдено мертвим начальника управління Служби безпеки України в Кіровоградській області Олександра Наконечного. 

Теги: розслідування поранення

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