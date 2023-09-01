Скільки українських чоловіків виїхали до Німеччини з початку війни: шокуюча статистика

Українські чоловіки не бажають служити у лавах армії і масово тікають до Німеччини

Багато українців призовного віку на разі перебувають у Німеччині

З початку війни до Німеччини в'їхали 163,3 тис. українських чоловіків призовного віку. Про це пише видання Bild.

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Днями Володимир Зеленський доручив перевірити ще раз всі рішення українських військкомів про непридатність чоловіків до служби. Президент повідомив, що вони часто ухвалювали необґрунтовані рішення, а за «білий квиток» брали хабарі від $3 до 15 тис. Водночас голова парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Київ може звернутися до іноземних держав для екстрадиції військовозобов'язаних, які залишили країну за підробленими довідками про непридатність до служби.

Як пише журналіст Bild, це може торкнутися тисячі українців у Німеччині. За даними МВС ФРН на лютий 2023 року, з початку війни до країни в'їхали 163,3 тис. українських чоловіків призовного віку. А в усій українській армії зараз налічується близько 250 тис. солдатів.

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Нагадаємо, в Україні розпочали перевірку військово-лікарських комісій, і цей процес забере понад рік. Про це в ефірі телемарафону сказав народний депутат Давид Арахамія. Згідно з висловлюванням депутата, попередній аналіз буде проведено відносно швидко, можливо, лише за кілька місяців. Якщо хтось корумпував посадову особу, то згідно з нашим законодавством відповідальність несуть обидві сторони. У цьому контексті правоохоронні органи візьмуть на себе значну частину роботи, оскільки їм потрібно буде правильно оформити всі докази та формалізувати звинувачення згідно з Кримінально-процесуальним кодексом.

Інше питання полягає в тому, яким чином залучати людей, які вже виїхали. До них дотягнутися прямо зараз правоохоронці не мають можливості, але відповідно до чинного Кримінально-процесуального кодексу, в міжнародно-правовому аспекті у нас посилився напрям міжнародно-правової допомоги.

«Отже, в будь-якій країні світу (за винятком можливо Росії) наші правоохоронні органи можуть ініціювати запити щодо екстрадиції таких людей, та привезти їх до України, щоб вони несли відповідну відповідальність», – підсумував нардеп.

Раніше повідомлялося, що перевірки усіх військово-лікарських комісій, які є в Україні, буде завершено упродовж трьох тижнів. Станом на зараз перевірено 70% ВЛК.

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До слова, 25 серпня, уряд ухвалив реформу для модернізації військово-лікарських комісій. Зазначається, що зараз триває модернізація військово-лікарських комісій. Кабмін ухвалив рішення щодо запровадження електронного документообігу під час та після проходження ВЛК.