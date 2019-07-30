Отруєння Ющенка не було, - Матіос



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Прокурор, який розслідував отруєння Ющенка, не знайшов підтверджень злочину

Прокурор, який розслідував можливе отруєння колишнього президента Віктора Ющенка, не знайшов складу злочину по даній справі.

Про це заявив заступник генерального прокурора — головний військовий прокурор Анатолій Матіос в ефірі спецпроекту Андрія Пальчевського в YouTube.

«У мене працює заступником генерал Козлов, який був слідчим, який розслідував цю справу, і на нього був замах. І ось я можу це сказати, бо строки давності (пройшли, - ред.), я його запитав: «Ігор Миколайович, от скажи, ти ж розслідував, ти настільки занурений у цю ситуацію, що в тебе має бути своє бачення істини, яку ти зміг довести чи тобі не дали довести, скажи, було чи ні (отруєння, - ред.)?» Він сказав «Ні. Отруєння не було», - розповів головний військовий прокурор.

Нагадаємо: 5 вересня 2004 року Ющенко, бувши кандидатом в президенти, зустрічався з керівництвом СБУ, після чого відчув нездужання і 10 вересня був госпіталізований у віденську клініку. Лікарі заявили, що Ющенко отруєний діоксином, причому отрута потрапила в організм пацієнта приблизно за п'ять днів до госпіталізації. Пізніше було проведено низку експертиз. Повторна експертиза в кінці травня 2006 року підтвердила факт наявності діоксину в організмі Ющенка.

Раніше депутат України Віктор Балога заявив, що всі виконавці, які були причетні до отруєння Віктора Ющенка, виїхали за межі України.

Також депутат пояснив, чому досі не розкрита справа про отруєння Віктора Ющенка.

«Усі виконавці, які були причетні до цього злочину, виїхали за межі України. Це 100% відбулося під час вечері у СБУшників, і саме там його отруїли. Зараз же всі кінцівки цієї справи втрачено, але найбільш неприємно у цій ситуації те, коли опоненти Ющенка говорили, що це було не отруєння, а якісь ін’єкції молодості, або ж він це зробив умисне, щоб над ним зажалілися», – розповів Балога.