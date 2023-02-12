Із 13 лютого у Бахмут журналістів пускатимуть за спецперепустками: деталі

Повертаючись із Бахмуту, перепустку потрібно буде віддати посадовій особі на блокпості, яка здійснює перевірку документів

Спеціального супроводу для роботи на цивільних об'єктах журналістам не надається

З понеділка, 13 лютого, в’їзд до Бахмуту на Донеччині буде обмежений, для представників медіа можливий лише за спеціальними перепустками. Про це повідомила пресслужба Донецької ОВА.

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«До уваги журналістів, які планують працювати у м. Бахмут! З повагою і вдячністю ставимося до Вашої роботи з висвітлення злочинів російської окупаційної армії на Донеччині, але просимо звернути увагу на те, що з 13 лютого доступ до м. Бахмут можливий лише за спеціальними перепустками. Робота з отримання заявок на перепустки, їхньої видачі та подальшого вилучення після використання проводиться військовими та правоохоронцями спільно з Донецькою обласною військовою адміністрацією», – йдеться у повідомленні.

Адміністрація також оприлюднила алгоритм дій для представників ЗМІ, які планують працювати у Бахмуті.

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Нагадаємо, розпочалася 354-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує обстрілювати українські міста, а також зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.