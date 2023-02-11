ЗСУ збили російський штурмовик в районі Бахмута (відео)

Літак, який збили ЗСУ, схожий на штурмовик Су-25

Пілот «демілітаризувався» разом з літаком

У суботу, 11 лютого, українські захисники збили ворожий літак у битві за Бахмут, що на Донеччині. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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«Сьогодні бійці ДПСУ зменшили авіапарк окупантів на одну бойову машину. За тиждень це вже другий підтверджений реактивник, знищений розрахунком ПЗРК прикордонного підрозділу», – йдеться у повідомленні.

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Ймовірно, що збитий літак був штурмовиком Су-25. Прикордонникам вдалось його приземлити із переносного зенітно-ракетного комплексу іноземного виробництва. Від влучання літак задимівся і почав різке зниження. А зіткнувшись з землею, він розбився.

«Ймовірно, пілот «демілітаризувався» разом з літаком, його катапультування наші захисники не побачили», – додають у повідомленні.

Це вже другий літак окупантів за тиждень, який знищили українські військові.

Нагадаємо, що прикордонники розбили під Бахмутом чотири групи російських штурмовиків. Росіяни намагалися заховатися між приватними будинками й перегрупуватися для нової спроби штурму.

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До слова, кремлівська пропаганда почала готувати своє населення до поразки у війні і до повернення в межі легального державного кордону.