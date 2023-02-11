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ЗСУ збили російський штурмовик в районі Бахмута (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ЗСУ збили російський штурмовик в районі Бахмута (відео)
Літак, який збили ЗСУ, схожий на штурмовик Су-25
фото: з відкритих джерел (ілюстративне)

Пілот «демілітаризувався» разом з літаком

У суботу, 11 лютого, українські захисники збили ворожий літак у битві за Бахмут, що на Донеччині. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Сьогодні бійці ДПСУ зменшили авіапарк окупантів на одну бойову машину. За тиждень це вже другий підтверджений реактивник, знищений розрахунком ПЗРК прикордонного підрозділу», – йдеться у повідомленні.

Ймовірно, що збитий літак був штурмовиком Су-25. Прикордонникам вдалось його приземлити із переносного зенітно-ракетного комплексу іноземного виробництва. Від влучання літак задимівся і почав різке зниження. А зіткнувшись з землею, він розбився.

«Ймовірно, пілот «демілітаризувався» разом з літаком, його катапультування наші захисники не побачили», – додають у повідомленні.

Це вже другий літак окупантів за тиждень, який знищили українські військові.

Нагадаємо, що прикордонники розбили під Бахмутом чотири групи російських штурмовиків. Росіяни намагалися заховатися між приватними будинками й перегрупуватися для нової спроби штурму. 

До слова, кремлівська пропаганда почала готувати своє населення до поразки у війні і до повернення в межі легального державного кордону.

Теги: росіяни Бахмут відео військові літак ЗСУ

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