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Нацгвардійці «Іглою» збили ворожий гелікоптер під Бахмутом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нацгвардійці «Іглою» збили ворожий гелікоптер під Бахмутом
Мі-24 завдавав вогневого ураження нашим підрозділам та прикривав із повітря ворожу піхоту
фото ілюстративне

Гелікоптер від влучання ракети почав втрачати висоту і знижуватися, доля пілота невідома

Українські військові знищили російський ударний гелікоптер Мі-24 з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла-1» у Донецькій області. Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

«7 лютого о 14:12 годині в районі східної околиці Бахмута нацгвардійці виявили два ворожі гелікоптери Мі-24, одна ціль була захоплена та знищена стрільцем-зенітником з ПЗРК «Ігла-1», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ударний гелікоптер завдавав вогневого ураження нашим підрозділам та прикривав із повітря ворожу піхоту, яка наступала на лінію оборони українських захисників. Гвардійці зазначають, що гелікоптер від влучання ракети почав втрачати висоту і знижуватися, доля пілота невідома.

Мі-24 – це один з найшвидших ударних гелікоптерів у світі й вже третій російський гелікоптер, збитий саме підрозділами третьої бригади оперативного призначення Національної гвардії України за час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

В Нацгвардії нагадуєбть, що в результаті бойової роботи зенітників третьої бригади оперативного призначення на Бахмутському напрямку окупанти частково втрачають боєздатність та повітряну перевагу. Зокрема, 7-го лютого у небі над Бахмутом українські прикордонники збили російський штурмовик Су-25 «Грач», а також БПЛА.

До слова, триває 350-та доба повномасштабного вторгнення Росії проти України. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. Ворог зазнає значних втрат, особливо в живій силі.

Теги: Бахмут Нацгвардія окупанти гелікоптер війна

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