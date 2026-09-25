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ДТЕК використав віртуальну копію мереж для розробки планів розвитку на суму до 24 млрд грн

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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ДТЕК використав віртуальну копію мереж для розробки планів розвитку на суму до 24 млрд грн
ДТЕК використав цифрові двійники електромереж для планування їхнього розвитку на п'ять років
фото: depositphotos.com

Загальний обсяг запланованих інвестицій у мережі може сягнути 24 млрд грн

Оператори систем розподілу ДТЕК завдяки цифровим двійникам мереж розробили п’ятирічні плани розвитку в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Загальний обсяг передбачених інвестицій становить до 24 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. 

«ДТЕК Мережі застосували віртуальну копію електромереж для створення п’ятирічних планів їхнього розвитку у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Це дозволило спрогнозувати роботу енергообладнання у майбутньому», – йдеться в ньому.

Такий підхід дозволяє змоделювати роботу мереж на п’ять років уперед, виявити потенційні слабкі місця та порівняти різні сценарії їх розвитку.

Зокрема, моделювання враховує майбутнє зростання споживання, підключення нових клієнтів, відновлюваної та розподіленої генерації, а також стан енергооб’єктів.

«Цифрове моделювання мережі дозволяє перевірити ефективність майбутніх рішень ще до початку їх реалізації. Ми можемо оцінити, як мережа працюватиме після реконструкції чи зміни схеми живлення, порівняти кілька сценаріїв і обрати найбільш ефективний», – зазначив операційний директор ДТЕК Мережі Шарунас Кірліс.

Передбачені планами інвестиції у розмірі до 24 млрд грн спрямують на будівництво нових підстанцій та електроліній, реконструкцію і модернізацію наявних енергооб’єктів, автоматизацію мереж і встановлення розумних лічильників.

Нагадаємо, в першому півріччі 2026 року ДТЕК Ріната Ахметова відновив 1,7 тисяч підстанцій та інших об'єктів розподілу електроенергії після атак.

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Теги: інвестиції будівництво штучний інтелект енергетика

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