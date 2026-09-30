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Росія почала масовані удари по енергетиці України – Корецький

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія почала масовані удари по енергетиці України – Корецький
В багатьох областях зберігається загроза повторних ударів по енергетиці
фото: ДСНС

Під час нічної атаки пошкоджено енергетичні об’єкти у Києві, області та інших регіонах

Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Цієї ночі окупанти атакували енергетичні об’єкти ракетами та безпілотниками в Києві, Київській області та інших регіонах. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, пише «Главком».

За його словами, від початку літа російські війська фактично щодня атакують українську енергетичну інфраструктуру. Водночас нинішня атака стала першою настільки масштабною та комбінованою від кінця минулого опалювального сезону.

«Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Цієї ночі ракетами та дронами атаковані енергетичні обʼєкти в Києві, області та в інших регіонах», – зазначив Корецький.

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Наслідки атаки окупантів
фото: ДСНС

Внаслідок нічного обстрілу зафіксовано пошкодження та руйнування енергетичних об’єктів. Прем’єр-міністр доручив підготувати детальну доповідь про стан обладнання та строки його відновлення.

Корецький також закликав місцеву владу перевірити готовність систем резервного живлення критично важливих об’єктів. За його словами, роботи з їхнього встановлення та підключення необхідно завершити якомога швидше.

«Органи місцевої влади повинні перевірити готовність систем резервного живлення критичних обʼєктів в громадах та якнайшвидше завершити всі роботи з їх встановлення та підключення», – наголосив прем’єр.

За словами Корецького, від вечора під російським ударом перебували 11 регіонів України. Окрім енергетики, російські війська атакували житлові будинки, соціальну інфраструктуру, цивільні підприємства та залізницю.

Станом на момент його заяви було відомо про 14 постраждалих у різних регіонах країни. П’ятеро людей загинули, серед них дитина.

«Щирі співчуття рідним і близьким», – сказав Корецький.

Він додав, що в багатьох областях зберігається загроза повторних ударів. На місцях тривають аварійно-відновлювальні роботи та ліквідація наслідків атаки.

Масовані удари по енергетичній інфраструктурі залишаються системною тактикою російських військ. За даними DiXi Group, від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила щонайменше 64 масовані атаки на українську енергетику.

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Теги: росія енергетика війна обстріл Сергій Корецький

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