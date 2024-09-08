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Одноразова допомога при звільненні з військової служби: що потрібно знати

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Одноразова допомога при звільненні з військової служби: що потрібно знати
При звільненні за віком, скороченням штатів, закінченням контракту та з інших причин, військовослужбовці з вислугою 10 і більше років отримають одноразову допомогу в розмірі 50% місячного забезпечення за кожен рік служби
фото з відкритих джерел

Якщо військовослужбовець звільняється через проблеми зі здоров'ям, йому належить одноразова виплата у розмірі половини його місячного грошового забезпечення за кожен повний рік служби

Військовослужбовцям, які звільняються зі служби під час війни, належить одноразова грошова допомога. Її розмір залежить від причин звільнення та вислуги років. Про це інформує Судово-юридична газета.

Розмір цієї допомоги – це своєрідний «грошовий парашут», який залежить від кількох факторів. Якщо ви звільняєтесь за станом здоров'я, то отримаєте 50% місячного забезпечення за кожен рік служби. Ті ж 50%, але за умови вислуги щонайменше 10 років, передбачені для тих, хто йде на заслужений відпочинок за віком, через скорочення штатів чи закінчення контракту. А от мобілізовані та резервісти можуть розраховувати на 4% місячного забезпечення за кожен місяць служби, але не менше ніж 25% від нього.

Важливо пам'ятати, що при розрахунку допомоги не враховуються різноманітні винагороди, навіть ті, що встановлені постановою КМУ № 168.

Нагадаємо, відстрочка від мобілізації, коли неповнорідний родич загинув на війні: закон набув чинності.

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Теги: мобілізація ТЦК військові звільнення

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