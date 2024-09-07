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Відстрочка від мобілізації, коли неповнорідний родич загинув на війні: закон набув чинності

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Відстрочка від мобілізації, коли неповнорідний родич загинув на війні: закон набув чинності
Відстрочку від призиву матимуть чоловіки, чиї неповнорідні родичі загинули
фото ілюстративне

Уряд в 10-денний строк з дня набрання чинності цим законом має привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нього

Сьогодні, 7 вересня набув чинності закон 3916-IX  про повернення відстрочки від призову для військовозобов’язаних чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях (законопроект 11391). Про це пише «Судово-юридична газета».

Закон надає відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним, чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра загинули або зникли без вісти, захищаючи Україну.

Кабінет Міністрів України в 10-денний строк з дня набрання чинності цим законом має привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нього.

Таким чином, на думку законодавців, брати, яких народила і виховала одна мати, можуть бути не пов'язані між собою, і мати повинна відправляти другого сина на війну, коли загинув перший, але від іншого чоловіка.

Новим законом внесені зміни до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», зокрема до третього, четвертого та п’ятого пунктів частини третьої статті 23, де передбачено відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов’язаних чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях.

У квітні, до прийняття закону про посилення мобілізації, на сайті Офісу президента було зареєстровано петицію – звернення родин загиблих військовослужбовців щодо правки, якою депутати прибрали заборону на мобілізацію другого сина у матері, якщо в неї у родині вже загинув один, але він не є повнорідним братом іншого.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11379-д про внесення змін до законів України щодо проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку. Цей законопроєкт має усунути правову колізію, яка дозволяє мобілізувати військовозобов'язаних до 25-річного віку.

Нагадаємо, що уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, тобто бронювання від мобілізації тепер доступне в «Дії».

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Теги: мобілізація призов до армії війна

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