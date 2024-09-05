ISW нагадує про заборону російських ударів по цивільних об'єктах

Військові аналітики також повідомили, що російські джерела намагалися виправдати атаку, як удари по військових об’єктах

Фахівці Інституту вивчення війни знову звернули увагу на порушення міжнародного гуманітарного права, забороняючи удари по цивільних об'єктах та невибіркові атаки на цивільні та військові об'єкти. Аналітики зазначили, що навіть якщо атаки орієнтовані на військові цілі, міжнародне право забороняє завдання шкоди цивільним особам та об'єктам.

Зокрема, ISW вказав на спроби російських джерел виправдати недавні удари по цивільних об'єктах як атаки на військові цілі. Однак, згідно з міжнародним правом, удари, що завдають невибіркової шкоди цивільним особам або об'єктам, є неприйнятними.

Нещодавно, у ніч з 3 на 4 вересня, російські війська завдали серйозних ударів по цивільній інфраструктурі у Львові та Кривому Розі. Повітряні сили Збройних сил України повідомили про запуск ракет та безпілотників з різних напрямків, зокрема, з території Криму та Курської області.

Українські сили збили чотири ракети Х-101, три ракети «Іскандер-К» і 22 безпілотники «Шахед» ; шість інших «Шахедів» не досягли своїх цілей, ймовірно, через придушення українськими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), а один Шахед залетів у повітряний простір Білорусі.

В результаті цих атак, як у Львові, так і в Кривому Розі, загинуло кілька мирних жителів. У Львові загинуло сім осіб, включаючи двох дітей, а до 188 будівель було пошкоджено. У Кривому Розі постраждали шість осіб, пошкоджено готель, житлові будинки, чотири навчальні заклади та інші цивільні об'єкти.

Нагадаємо, рятувальники уточнили дані про загиблих у Львові: серед жертв – одна дитина.