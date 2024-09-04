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«Резерв+» призупинив роботу. Міноборони звернулося до українців

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Резерв+» призупинив роботу. Міноборони звернулося до українців
Застосунок «Резерв+» має запрацювати до 16:00
ілюстрація: Міноборони

Тривають роботи з покращення функціональності та стабільності застосунку

Застосунок «Резерв+» кілька годин не буде працювати через планові технічні роботи. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

«Покращуємо функціональність і стабільність застосунку. Не хвилюйтеся – усі дані у безпеці й будуть доступні після завершення робіт. Плануємо закінчити орієнтовно до 16:00», – йдеться в повідомленні.

Черногоренко порадила завантажити свій електронний військовий документ у PDF, щоб він був під рукою на випадок перевірки.

«Резерв+» – український мобільний застосунок, розроблений Міністерством оборони України. Застосунок дає змогу призовникам, військовозобов'язаним та резервістам оновити свої облікові дані та отримати електронний військово-обліковий документ. Запуск відбувся у травні 2024 року. 

Нагадаємо, що Міністерство оборони України планує запровадити додатковий функціонал до застосунку «Резерв+», що дозволить залучити ще кілька мільйонів користувачів. 

До слова, користувачі застосунку «Резерв+» невдовзі зможуть перевірити достовірність виписаної повістки, яка надійшла від територіального центру комплектування, автоматично подати заяву на відстрочку, а також обрати спеціальність у Збройних силах. 

Теги: Міноборони мобілізація застосунок

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