«Резерв+» призупинив роботу. Міноборони звернулося до українців

Тривають роботи з покращення функціональності та стабільності застосунку

Застосунок «Резерв+» кілька годин не буде працювати через планові технічні роботи. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

«Покращуємо функціональність і стабільність застосунку. Не хвилюйтеся – усі дані у безпеці й будуть доступні після завершення робіт. Плануємо закінчити орієнтовно до 16:00», – йдеться в повідомленні.

Черногоренко порадила завантажити свій електронний військовий документ у PDF, щоб він був під рукою на випадок перевірки.

«Резерв+» – український мобільний застосунок, розроблений Міністерством оборони України. Застосунок дає змогу призовникам, військовозобов'язаним та резервістам оновити свої облікові дані та отримати електронний військово-обліковий документ. Запуск відбувся у травні 2024 року.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України планує запровадити додатковий функціонал до застосунку «Резерв+», що дозволить залучити ще кілька мільйонів користувачів.

До слова, користувачі застосунку «Резерв+» невдовзі зможуть перевірити достовірність виписаної повістки, яка надійшла від територіального центру комплектування, автоматично подати заяву на відстрочку, а також обрати спеціальність у Збройних силах.