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Президент Південної Кореї назвав наслідки для КНДР у разі спроби вторгнення

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Президент Південної Кореї назвав наслідки для КНДР у разі спроби вторгнення
Президент відвідав командування наземних операцій поблизу Сеула, де йому доповіли про перебіг спільних зі США навчань
фото: Ints Kalnins

«Важливо знищити північнокорейські артилерійські і ракетні бази великої дальності на ранніх стадіях у випадку початку війни»

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що будь-яка спроба КНДР вторгнутись на територію Півдня завершиться падінням правлячого в Пхеньяні режиму. Про це повідомляє Yonhap.

«Режим Північної Кореї є найбільш ірраціональним на Землі і може влаштувати провокації в будь-який момент. Тільки міцна боєготовність наших військових може зупинити його від прорахунків», – сказав Юн.

Президент відвідав командування наземних операцій поблизу Сеула, де йому доповіли про перебіг спільних зі США навчань «Щит свободи Ульчі» (Ulchi Freedom Shield). Він підкреслив важливість цих тренувань союзників для оцінки бойової готовності їхніх сил та зміцнення спільної оборонної позиції проти дедалі більших військових загроз з боку КНДР.

«Ми повинні дати зрозуміти режиму Північної Кореї, який плекає мрії про силове об’єднання і постійно з ненавистю дивиться на Республіку Корея, що будь-яке вторгнення призведе до кінця його правління. Важливо знищити північнокорейські артилерійські і ракетні бази великої дальності на ранніх стадіях у випадку початку війни», – заявив південнокорейський лідер.

Юн Сок Йоль акцентував увагу на необхідності створення потужного захисту від далекобійної артилерії та ракет Північної Кореї, розміщених уздовж міжкорейського кордону і здатних уразити більшу частину міської агломерації Сеула, де проживає майже половина 50-мільйонного населення Південної Кореї.

Однак нещодавно лідер Південної Кореї Юн Сок Йоль хоче створити консультативний орган з Північною Кореєю для обговорення шляхів послаблення напруженості та відновлення економічної співпраці, виклавши своє бачення об’єднання сусідів.

Нагадаємо, Сполучені Штати та Південна Корея розпочнуть масштабні військові навчання на Корейському півострові за участі всіх видів військ, метою яких є зміцнення готовності їх сил до протидії новим військовим загрозам з боку КНДР.

До слова, солдат з Північної Кореї 20 серпня перетнув кордон із Південною Кореєю.

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Теги: Південна Корея війна військові навчання військові Північна Корея кордон населення

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