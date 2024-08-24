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Зеленьский визначився зі статусом військових, які воюють в РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Зеленьский визначився зі статусом військових, які воюють в РФ
фото: Wikimedia Commons

До Дня Незалежності президент підписав низку законів

Сьогодні президент Володимир Зеленський підписав ряд законів, які стосуються військових, зокрема, про статус українських бійців, які воюють на території Росії. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Глава держави підписав закон №11483, який урегульовує статус військових, які воюють на території Росії. Він стосується соцзахисту українських воїнів, які беруть участь у бойових діях, зокрема, у Курській області.

Також президент підписав закон №9585. Згідно з документом, закріпляються можливості реалізації прав іноземців та осіб без громадянства, які захищають територіальну цілісність України, та членів їх сімей на отримання посвідок на тимчасове проживання, дозволів на імміграцію або набуття громадянства України.

Окрім того, глава держави підписав закон №9538 про вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Нагадаємо, що 20 серпня Верховна Рада підтримала законопроект №11483, який гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій. 

До слова, Зеленський відзначив державними нагородами іноземців за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та популяризацію Української держави у світі. 

Також повідомлялося, що Зеленський нагородив прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо орденом Свободи.

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Теги: закон військові Володимир Зеленський Курщина

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